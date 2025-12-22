Dự kiến cấm trường trung học nghề dùng tên 'phổ thông', 'cơ sở'

Tên trường trung học nghề - mô hình mới tương đương với bậc THPT - sẽ không được chứa cụm "phổ thông", "cơ sở", gây hiểu nhầm.

Nội dung trên được nêu trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến đến hết 28/12.

Theo đó, tên các trường trung học nghề phải bắt đầu bằng danh từ này để xác định loại hình, sau đó là các thành tố thể hiện lĩnh vực, nghề đào tạo chính hoặc tên riêng (tên địa phương; danh nhân văn hóa, lịch sử; tên người, tổ chức quản lý trường; tên khu vực, quốc gia nếu liên kết đào tạo).

Dự thảo lưu ý các trường diện này không dùng cụm từ "phổ thông", "cơ sở" trong tên. Khi quảng bá thương hiệu, tuyển sinh, trường không được gây hiểu lầm là trường phổ thông hay đại học; không dùng tên thể hiện thứ hạng, đẳng cấp mà không được công nhận; không dùng tên gọi khác trên văn bằng, chứng chỉ, quyết định hành chính, hợp đồng hoặc tài liệu pháp lý.

Đồng thời, tên trường không sử dụng các cụm từ "quốc tế", "quốc gia", "Việt Nam", "Hồ Chí Minh"; không dùng các từ và ký hiệu viết tắt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang.

Những nội dung trên không được quy định cụ thể tại Luật Giáo dục nghề nghiệp hiện hành (năm 2014).

Học sinh THCS tham quan, trải nghiệm chương trình 9+ tại trường Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic. Ảnh: FPT Polytechnic Webstite

Trung học nghề là khái niệm mới, theo Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi, được Quốc hội thông qua hôm 10/12.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đây là mô hình phổ biến trên thế giới, được các đại biểu Quốc hội đánh giá là một trong những nội dung đột phá trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo Bộ, trung học nghề được xác định cùng bậc học với THPT, tích hợp giữa kiến thức cốt lõi của chương trình phổ thông và chuyên môn nghề.

Hiện, sau THCS, học sinh có thể chọn hệ vừa học vừa làm (giáo dục thường xuyên) hoặc học nghề (trung tâm giáo dục nghề nghiệp, các trường trung cấp, cao đẳng nghề).

Thanh Hằng