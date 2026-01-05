Dự kiến cấm giáo viên lợi dụng người thân để dạy thêm

Giáo viên phải báo cáo về mối quan hệ với chủ cơ sở dạy thêm, không được lợi dụng người thân để chi phối hoạt động này nhằm tránh xung đột lợi ích, theo dự thảo mới của Bộ Giáo dục.

Đây là một trong những điểm mới của dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chiều 5/1.

Theo đó, dù trực tiếp hay gián tiếp, giáo viên không được lợi dụng vị trí công tác, chức vụ, quyền hạn hoặc mối quan hệ với người thân để tổ chức, chi phối việc dạy thêm ngoài trường, gây xung đột lợi ích hoặc ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Khi dạy thêm ngoài trường, ngoài môn học, địa điểm, hình thức và thời gian dạy, họ phải báo cáo với hiệu trưởng về mối quan hệ với người đứng tên đăng ký kinh doanh dạy thêm và cập nhật khi có thay đổi.

Nếu cơ sở dạy thêm do người thân của giáo viên đứng tên, thầy cô không được trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia điều hành, chi phối hoạt động. Việc này nhằm mục đích theo dõi, quản lý, không phải là thủ tục cấp phép cho giáo viên dạy ngoài trường.

Ngoài thay đổi trên, Bộ dự kiến thời lượng dạy thêm tối đa trong nhà trường vẫn là 2 tiết/tuần/môn. Song, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thể "nới trần" với "trường hợp đặc biệt", dựa trên đề nghị của hiệu trưởng. Chi tiết không được Bộ nêu rõ.

Một điều chỉnh nữa là UBND cấp xã sẽ quản lý, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm. Nhà chức trách cần công khai số đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, phản ánh về dạy thêm, học thêm.

Thời gian Bộ lấy ý kiến đến ngày 11/1.

Học sinh Hà Nội thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Giang Huy

Thông tư 29 có hiệu lực từ tháng 2/2025, quy định các trường (THCS, THPT) chỉ được dạy thêm ba nhóm, và phải miễn phí, gồm: học sinh có kết quả chưa đạt; được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh cuối cấp, tự nguyện đăng ký ôn thi.

Học sinh muốn học thêm trong trường cần làm đơn đăng ký, mỗi lớp không quá 45 em. Với mỗi môn học, trường không được dạy thêm quá hai tiết một tuần. Kinh phí do ngân sách chi trả.

Với dạy thêm ngoài trường, cá nhân, tổ chức phải đăng ký kinh doanh, công khai thông tin về học phí, thời lượng... Cùng đó, thầy cô không được thu tiền dạy thêm với học sinh trên lớp của mình.

Học sinh tiểu học thuộc diện cấm dạy thêm, học thêm.

Sau khi Thông tư 29 có hiệu lực, nhiều trường đồng loạt dừng dạy thêm vì không có ngân sách trả thù lao cho giáo viên, gây xáo trộn với học sinh cuối cấp. Nhiều nơi, như Hà Nội ghi nhận số cơ sở dạy thêm ngoài trường "tăng rất nhiều", học phí cũng cao hơn trước.

Thanh Hằng