Du khách vướng lao lý vì bắt chim hồng hạc mang vào phòng khách sạn

MỹNam du khách bắt một con hồng hạc, quấn vào trong áo và mang lên phòng khách sạn với ý định đem về Canada.

Mitchell Fairbarn, 33 tuổi, đến từ Ontario, Canada, bị cảnh sát Las Vegas bắt hôm 3/3 và đang phải đối mặt với bốn tội danh ngược đãi động vật nghiêm trọng.

Hồ sơ thể hiện sáng ngày 3/3, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ khách sạn Sòng bạc Flamingo báo tin một người đàn ông đột nhập khu nuôi chim hồng hạc ở đây.

Hành vi của du khách này bị camera khách sạn ghi lại. Ảnh: Fox5

Cảnh sát xem xét video giám sát, cho thấy Mitchell vào khu vực nuôi chim khoảng 5h, bắt một con hồng hạc và làm bị thương những con còn lại.

Mitchell quấn con hồng hạc vào chiếc áo sơ mi và mang lên phòng của mình ở tầng 14 của khách sạn này. Anh ta cười và bế con chim trong khi nó kêu la, rồi chuyển sang túm cổ, kéo lê trên sàn một cách thô bạo.

Các video có thể nghe thấy Mitchell cười và nói: "Tôi sẽ mang nó về nhà".

Đàn hồng hạc Chile, nhiều loài chim nước ngoại lai và chim bồ nông nâu được khách sạn Flamingo nuôi trong khuôn viên bảo tồn của mình. Ảnh: 8News Now

Cảnh sát đã có lệnh khám xét phòng du khách này ngay sau đó và giải cứu chú hồng hạc đang chảy nhiều máu ở một bên cánh.

Bị thẩm vấn, Mitchell nói đang say rượu, thấy một con hồng hạc đang gặp nạn và đã cố gắng làm việc tốt giúp "nắn" cánh trở lại vị trí cũ.

Cơ quan bảo vệ động vật cho biết cánh của con hồng hạc đã bị anh ta bẻ gãy, hiện được chăm sóc để hồi phục.

Mitchell nộp bảo lãnh tại ngoại 12.000 USD, dự kiến hầu tòa vào 9/3 tới.

Hải Thư (Theo People, Fox5)