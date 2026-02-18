Du khách vui chơi tại Sun World Ha Long ngày đầu năm

Chiều mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), Sun World Ha Long mở cửa đón khách khai xuân. Không gian tổ hợp giải trí được trang hoàng đậm chất Tết với những đồng xu vàng cỡ lớn, đèn lồng đỏ treo dọc lối đi, xen kẽ với các dải hoa đào - hoa mai nở rộ cùng loạt tiểu cảnh linh vật ngựa của năm Bính Ngọ. Ngay từ đầu giờ chiều, dòng người đổ về khu vực Ga Đại Dương và Đồi Mặt Trời.
Khu vực Bảo Hải Linh Thông Tự hút khách đến chụp ảnh check-in với hai khung chữ "An" và "Lộc", được kết từ hàng trăm thẻ gỗ khắc chữ, phủ sơn nhũ vàng. Các buổi biểu diễn Xẩm Tết sẽ diễn ra vào mùng 2 và mùng 4, thêm điểm nhấn văn hóa truyền thống trong những ngày đầu năm.
Tại Đồi Mặt Trời, hoạt động "Vui hội" diễn ra sôi động với màn đánh trống, múa lân khai xuân và Thần tài phát lộc. Du khách tranh thủ chụp ảnh cùng mascot Thần tài để lưu giữ kỷ niệm và cầu mong một năm mới ấm no.
Cùng thời điểm, 100 du khách đầu tiên đến Ga Đại Dương trong ngày mùng 1 nhận lì xì may mắn kèm lời chúc khởi đầu năm mới hanh thông. "Gia đình tôi ở Hà Nội, tranh thủ nghỉ Tết dài nên quyết định xuống Hạ Long du xuân. Chiều mùng 1 không khí rất vui, có múa lân, lì xì, các con tôi rất thích", chị Thu Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.
Bên cạnh "Vui hội", không gian "Thưởng hội" khởi động từ chiều mùng 1 với các minishow nghệ thuật tại Sân khấu Mặt Trời và Vườn Nhật. Những tiết mục trong chương trình "Around Tết Vietnam" và "Khúc Hoa Xuân" góp phần mang lại tiếng cười hài hước, tạo không khí thư thái, vui vẻ cho du khách trong những ngày đầu năm.
Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết (ngày 18-21/2), chuỗi hoạt động tiếp tục nối dài với các trải nghiệm đậm chất truyền thống. Tại Ga Mặt Trời, du khách có thể xin chữ đầu năm từ thầy đồ hoặc tham gia workshop làm tranh Đông Hồ. Hoạt động được nhiều gia đình yêu thích vì giúp trẻ nhỏ hiểu thêm về văn hóa Tết xưa.
Trò chơi Cờ cá ngựa Tết khổng lồ tại khu vực Vòng quay Mặt Trời (diễn ra mùng 2-5) thu hút nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình đa thế hệ hưởng ứng. Ngọc Minh (27 tuổi, Hải Dương) cho biết cô cùng anh chị em họ thường chơi các trò dân gian vào dịp Tết. Lần đầu cô trải nghiệm phiên bản khổng lồ, được tự cưỡi ngựa trên bàn cờ lớn khiến cả nhóm thích thú.
Ngoài ra, do ngày lễ tình nhân 14/2 cũng vừa qua chưa lâu, nhiều khu tiểu cảnh tại đây cũng được trang trí với sắc đỏ và hồng, hợp cho các đôi chụp ảnh check-in.
Sun World Ha Long được nhiều du khách phía Bắc chọn là điểm du xuân đầu năm nhờ vị trí cách Hà Nội chỉ khoảng 2-2,5 giờ di chuyển bằng ôtô. Nơi đây có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí đậm chất Tết truyền thống, hợp với du khách đa độ tuổi, kéo dài xuyên suốt kỳ nghỉ Tết 9 ngày.
Dù lượng khách đến tham quan trong ngày mùng 1 khá đông song mọi người đều giữ tâm thế thoải mái, xếp hàng trật tự để có ngày du xuân vui vẻ. "Việc mở cửa từ chiều mùng 1 nhằm giúp du khách linh hoạt lựa chọn thời điểm khởi hành, vừa kịp sum họp đầu năm, vừa có thể bắt đầu hành trình chơi hội ngay trong ngày đầu tiên của năm mới", đại diện khu du lịch cho biết.
Đan Minh
Ảnh: Sun Group