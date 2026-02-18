Du khách vui chơi tại Sun World Ha Long ngày đầu năm

Bên cạnh "Vui hội", không gian "Thưởng hội" khởi động từ chiều mùng 1 với các minishow nghệ thuật tại Sân khấu Mặt Trời và Vườn Nhật. Những tiết mục trong chương trình "Around Tết Vietnam" và "Khúc Hoa Xuân" góp phần mang lại tiếng cười hài hước, tạo không khí thư thái, vui vẻ cho du khách trong những ngày đầu năm.

Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết (ngày 18-21/2), chuỗi hoạt động tiếp tục nối dài với các trải nghiệm đậm chất truyền thống. Tại Ga Mặt Trời, du khách có thể xin chữ đầu năm từ thầy đồ hoặc tham gia workshop làm tranh Đông Hồ. Hoạt động được nhiều gia đình yêu thích vì giúp trẻ nhỏ hiểu thêm về văn hóa Tết xưa.