Du khách Việt trải nghiệm lớp học lướt sóng ở Bali

IndonesiaHoàng Trang tham gia lớp học lướt sóng ở Bali để tìm kiếm sự mới lạ trong chuyến xuất ngoại sau Covid-19.

Hoàng Trang, 25 tuổi, làm kinh doanh tại Hà Nội, vừa trải qua chuyến đi kéo dài 4 ngày 3 đêm ở Bali (Indonesia). Để lại ấn tượng sâu đậm nhất với cô là một lớp học lướt sóng ở bãi biển Kuta, phía nam đảo.

"Đặc thù công việc của mình dành cho phái nữ, do tính cách nữa, nên cũng nghĩ sẽ không bao giờ trải nghiệm những môn thể thao cảm giác mạnh. Nhưng cuộc sống, công việc áp lực, mình muốn làm gì đó khác thường ngày, nên đã chọn thứ chưa bao giờ dám thử để trải nghiệm", Trang chia sẻ về lý do tham gia lớp học.

Sau nhiều chật vật, Hoàng Trang có thể đứng trên ván khoảng 20 giây. Ảnh: NVCC

Dọc bãi biển Kuta vào sáng sớm có rất nhiều lớp học lướt sóng. Cho trải nghiệm của bản thân, Trang chọn dịch vụ của 27 Surf School. Một khóa học kéo dài 2 giờ đồng hồ có giá 200 Rupiah (khoảng 300.000 đồng). Trang phục tự chuẩn bị, hoặc được bên dịch vụ cung cấp một áo dài tay. Trang khuyên nên đi học trong khoảng 7h đến 8h vì thời gian còn lại trong ngày sóng khá lớn, không phù hợp cho người mới.

Việc học của Trang là một quá trình lặp đi lặp lại: nằm ôm ván, bơi ra biển, gặp sóng, đứng dậy lướt. Người hướng dẫn sẽ đi cùng cô đến khi gặp sóng và đứng ngoài biển quan sát cô lướt vào bờ. Trước đó, cô gái được cung cấp một số kiến thức cơ bản để bắt đầu.

Trang tiết lộ: "Khi ôm ván, người phải đặt ở vị trí trung tâm, chân chạm mũi sau ván, ngực tì vào ván, tay giữ. Khi đứng, dùng tư thế squat, đặt chân trụ phía sau, đứng vào giữa ván. Khi nhảy phải tránh xa phần đuôi ván nhọn và sắc, luôn có dây buộc chân với ván, lúc ngã kéo dây này để ôm lại ván".

Người hướng dẫn luôn hỗ trợ Trang tận tình. Ảnh: NVCC

Trang cho biết cô sợ nước và sợ đau, cũng căng thẳng vì tay yếu. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của người hướng dẫn đã trấn an cô. "Mình được dạy một thầy một trò, các anh Indonesia mê lướt sóng nên dạy rất nhiệt tình và vui tính. Ở phần thực hành, họ làm mình có cảm giác thoải mái như chơi đùa với ván và sóng. Mình liên tục nhắc anh hướng dẫn 'You promise to always be by my side, right?' (tạm dịch: Anh hứa là phải luôn canh chừng em đấy) và cảm thấy an tâm khi họ nói 'Right, I always behind you, Trang' (Tôi luôn ở phía sau đây, Trang)".

Trang đã chật vật và phải mất rất lâu mới đứng được trên ván. Tuy nhiên, sau khi bị uống khá nhiều nước biển và bị ván đập vào người rất nhiều lần, cô gái đã có thể đứng được trên ván khoảng 20 giây. "Với mình vậy là đủ", Trang tỏ ra mãn nguyện.

Trang bị nhức cơ tay và vai trong khoảng một tuần sau chuyến đi. Tuy nhiên nếu có cơ hội, Trang vẫn muốn trải nghiệm một khóa học ba tháng để có thể lướt sóng một cách tự tin hơn.

Lớp học tuy ngắn nhưng đã giúp Trang có thêm những góc nhìn mới trong cuộc sống. "Khi đứng trên biển, mình cảm nhận được rõ cuộc sống của mình. Cảm giác khi đó của mình là cái gì cũng có thể làm được. Nếu sóng to đánh mình ngã thì mình lại ôm ván ra biển và bắt đầu lại từ đầu. Bộ môn này dạy mình cách điều khiển cảm xúc. Cảm nhận sóng và luôn vững chân trụ giống như cảm nhận công việc và kiên định với mọi quyết định.

Chuyến đi Bali để lại nhiều cảm xúc cho Hoàng Trang. Ảnh: NVCC

Người hướng dẫn luôn nói rằng 'Always keep your smile when you stand up' (Hãy luôn mỉm cười khi đứng trên ván). Làm vậy để họ ghi hình lại quá trình tập của bạn. Nhưng đây cũng là điều quan trọng mà mình học được từ khóa học", Trang cho hay.

Minh Đức