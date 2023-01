Du khách Việt đến Morocco vì ấn tượng 'Nghìn lẻ một đêm'

Phùng Ngọc Bảo Anh muốn đến sa mạc Saraha cưỡi lạc đà, ngắm trời đêm đầy sao một lần trong đời.

Bảo Anh, 30 tuổi, tốt nghiệp Tiến sĩ ở thành phố Lille, Pháp mùa hè 2022. Anh đến Morocco du lịch một mình từ 18 đến 24/12/2022.

Có nhiều lý do để chàng tiến sĩ trẻ chọn quốc gia Bắc Phi. Từ nhỏ, Bảo Anh rất thích đọc Nghìn lẻ một đêm, ấn tượng với những câu chuyện về thế giới Ả rập. Tâm trí anh luôn xuất hiện hình ảnh sa mạc cát rộng lớn, cưỡi lạc đà, bầu trời đầy sao và dùng la bàn, bản đồ sao để dò đường. "Morocco luôn nằm trong danh sách điểm đến mơ ước của tôi", anh nói. Ngoài ra, nơi này còn có nhiều bạn bè của anh đang sống.

Thành phố xanh Chefchaouen.

Mang theo háo hức của những ấn tượng thời thơ ấu, Bảo Anh một mình đến Morocco. "Chuyến đi trên cả mong đợi, có quá nhiều thứ thú vị để khám phá. Morocco so với thế giới Nghìn lẻ một đêm trong tưởng tượng của tôi giống đến 6-7 phần", Bảo Anh nói.

Chàng du khách trẻ nhanh chóng bị thu hút bởi cảnh đẹp, các công trình kiến trúc Hồi giáo cho đến mùi hương của các loại gia vị trong khu chợ địa phương. Nơi này cũng không nghèo hay lạc hậu như những gì Bảo Anh hình dung. Morocco có đầy đủ mọi thứ bạn cần, "chỉ là không được tiện lợi như ở Việt Nam thôi", anh nói.

Cảm nhận của Bảo Anh về Chefchaouen, thành phố đầu tiên khám phá là "đẹp mọi ngóc ngách". Hầu hết các ngôi nhà, bậc thang ở thành phố này được sơn màu xanh da trời. Người dân địa phương thân thiện và đơn thuần, thật thà. Cá nhân anh nhận thấy chỉ cần 4-5 tiếng là đủ để thăm thú thành phố này. Tuy nhiên, nếu muốn, mọi người có thể ở lại một đêm để có thêm trải nghiệm.

Sa mạc nơi Bảo Anh ngủ qua đêm để ngắm dải ngân hà.

Với Fez, nơi có khu phố cổ (Medina) được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, ấn tượng của anh được miêu tả "mê cung và lạc lối". Đường đi hỗn loạn nhưng "rất bình yên". Anh đi theo hướng dẫn viên nên khám phá được nhiều địa điểm nổi tiếng.

Bảo Anh cho hay việc thuê hướng dẫn viên là điều đúng đắn nhất anh làm ở Fez vì Google Maps "có cũng như không". Những trục đường chính Google Maps vẫn hiển thị và chỉ dẫn đúng. Nhưng ở các ngóc ngách, hẻm nhỏ, ứng dụng này toàn chỉ sai hướng. Nếu tự đi, chắc chắn anh sẽ bị lạc liên tục.

Đặc trưng của Fez là những xưởng thuộc da từ thế kỷ 19, luôn đậm mùi và cũng là điểm tham quan nổi tiếng nhất thành phố. Bảo Anh được hướng dẫn viên đưa đến tận nơi, xem trực tiếp những người công nhân đang nhuộm da thủ công. "Trải nghiệm này còn thú vị hơn khi nhìn từ trên cao", anh nói.

Ba ngày tiếp theo, Bảo Anh đặt tour để tham gia hành trình di chuyển từ Fez đến Merzouga, Ouarzazat với giá 220 euro một người. Anh cho biết đây mới là phần thú vị nhất trong 7 ngày ở Morocco. Chuyến đi kéo dài 3 ngày hai đêm này đòi hỏi thể lực tốt, vì phải di chuyển trong quãng đường dài. Mỗi ngày, Bảo Anh đi khoảng 300 km, ngồi xe trung bình 7 tiếng. Đổi lại, đường cao tốc ở Morroco đẹp, đi êm và nhanh nên anh không cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hai bên đường đi, tài xế thân thiện, xe "xịn" cũng là những yếu tố giúp chuyến đi dễ dàng hơn.

Bảo Anh được cưỡi lạc đà, ngắm hoàng hôn và ngủ đêm trong lều ở sa mạc, thỏa mãn mong ước bấy lâu. Ban đêm, trời đêm sa mạc phủ kín sao và sáng lấp lánh, khiến anh ngỡ mình đang lạc bước vào thế giới cổ tích. Điều khiến anh tiếc là không có thiết bị chụp ảnh phù hợp để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Còn điều khiến anh dở khóc dở cười nhất là ban đêm trời rất lạnh. Bảo Anh đặt dịch vụ ngủ lều sang trọng, nhưng nơi ngủ chỉ được che chắn bởi những tấm vải bạt, gió sa mạc vẫn thổi vào được bên trong. Chăn, gối và đệm bị gió làm lạnh, cần thời gian lâu để làm ấm, khiến giấc ngủ của anh chập chờn. Tuy vậy, điều này không ảnh hưởng đến những thú vị Bảo Anh trải nghiệm trước đó.

Điểm cuối Bảo Anh dừng chân là Marrakech, thành phố lớn và sầm uất. Đây cũng là địa điểm nhiều biến động nhất với chàng trai trẻ vì có nhiều bẫy du lịch luôn rình rập. Sẽ có những người tỏ vẻ thân thiện hay tốt bụng tiếp cận, bán cho bạn một thứ gì đó với giá cao, hoặc đơn giản là xin tiền.

"Nếu đi đường thấy có người bám theo, hay tỏ ra thân thiện bắt chuyện, hãy lờ đi. Nếu bị đeo bám hoặc làm phiền, hãy chạy tới phía có cảnh sát, hoặc quân đội đang đứng. Bạn sẽ thoát khỏi rắc rối", chủ nhà trọ nơi Bảo Anh thuê nhắc nhở chàng trai.

Nơi người dân địa phương thuộc da để kiếm sống.

Chia sẻ về việc tại Morocco thường có cảnh sát và quân đội xuất hiện trên phố, Bảo Anh cho biết không phải do tình hình nơi này bất ổn. Chính phủ làm vậy như một biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Nhiều người hỏi Bảo Anh "Morocco an toàn không?". Câu trả lời của anh là "Có". Anh không gặp vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn trong suốt chuyến đi. Điều khiến anh yên tâm hơn nữa là có nhiều cảnh sát và quân đội trên đường. Họ sẵn lòng giúp đỡ du khách, chỉ cần trao đổi trực tiếp.

Tiền tệ của Marocco là đồng Dirham. Du khách có thể đổi tiền ở khách sạn, nhà trọ hoặc các điểm đổi tiền trên đường. "Hãy nhớ mặc cả" là điều Bảo Anh muốn gửi lời nhắn nhủ đến các du khách đi sau. Anh nói mình tuy là con trai, vốn không hay mặc cả nhưng khi đến Morocco, kỹ năng trả giá của anh được "nâng lên tầm cao mới". Anh mua được nhiều đồ ưng ý về làm quà tặng với giá một phần ba, thậm chí là một phần tư giá chào bán ban đầu. "Nếu không mặc cả, bạn sẽ thiệt thòi", anh nói.

Về nơi ở, Bảo Anh lưu ý mọi người có thể ở khách sạn hoặc Riad (một dạng nhà trọ trên Airbnb), giá thành rẻ hơn và dịch vụ đầy đủ không kém. Về đồ ăn, theo đánh giá của Bảo Anh là dễ hợp khẩu vị người Việt nhưng ít rau xanh. Hai loại đồ uống nên thử là trà bạc hà và nước ép. Ngoài tiếng bản địa thì tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha là những ngôn ngữ khá phổ biến.

Trong lần nhập cảnh, Bảo Anh cũng được hải quan hỏi rất kỹ và trực tiếp với những câu hỏi mang tính cá nhân, như đến từ đâu, mục đích nhập cảnh là gì, lịch trình đi chơi ra sao. "Vì sao lại yêu cầu chúng tôi trao đổi với bạn bằng tiếng Anh, trong khi bạn học tiến sĩ ở Pháp?", một nhân viên cửa khẩu đã hỏi Bảo Anh. Anh trả lời rằng tuy ở Pháp, nhưng chủ yếu học và giao tiếp bằng tiếng Anh, nên anh cảm thấy thoải mái hơn khi trả lời câu hỏi bằng ngôn ngữ này. Thái độ của các nhân viên sân bay, theo đánh giá của Bảo Anh là "rất chừng mực, không vồ vập thân thiện nhưng không gây khó dễ".

Đây là chuyến đi đầu tiên đến một quốc gia Bắc Phi của Bảo Anh, cũng là lần đầu anh đi du lịch tự túc một mình. Thủ tục visa "đơn giản và nhanh chóng". Bạn chị cần nộp đủ giấy tờ yêu cầu, nộp tiền và đợi đến ngày nhận visa

"Chuyến đi này giúp tôi vượt qua vùng an toàn của chính mình, nên càng đáng nhớ. Các trải nghiệm đáng giá từng xu", chàng tiến sĩ 30 tuổi cho biết.

Phương Anh

Ảnh: NVCC