Du khách tử vong vì vướng ba lô vào cáp treo

Nữ du khách Australia 22 tuổi thiệt mạng sau khi chiếc ba lô vướng vào ghế cáp treo tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Tsugaike, tỉnh Nagano, Nhật Bản.

Cảnh sát địa phương ngày 2/2 xác nhận nữ du khách người Australia đã tử vong sau vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại vùng núi Nhật Bản. Sự việc diễn ra vào sáng 30/1 tại khu nghỉ dưỡng Tsugaike Mountain, thung lũng Hakuba, điểm đến nổi tiếng dành cho những người yêu thích môn thể thao mùa đông tại vùng trung tâm tỉnh Nagano, Nhật Bản.

Theo thông báo từ Tsugaike Gondola Lift, đơn vị vận hành cáp treo, nạn nhân gặp sự cố khi đang chuẩn bị rời khỏi ghế ngồi ở trạm dừng trên đỉnh núi. Nguyên nhân được xác định là một chiếc khóa lỏng trên ba lô của cô vướng chặt vào phần ghế ngồi của hệ thống cáp.

Điểm trượt tuyết ở khu nghỉ dưỡng Tsugaike Mountain, thung lũng Hakuba, Nhật Bản. Ảnh: SCMP

Đại diện cảnh sát khu vực Nagano cho biết, nạn nhân đã thắt chặt dây đai ngực của ba lô từ trước khiến chiếc túi không thể tách rời khỏi cơ thể khi cô cố gắng bước xuống. Hệ thống cáp treo vẫn tiếp tục di chuyển, kéo theo cô gái, khiến nạn nhân rơi vào tình trạng treo lơ lửng giữa không trung ngay sau khi rời trạm.

Ngay khi phát hiện sự việc, nhân viên trực tại trạm đã nhanh chóng nhấn nút dừng khẩn cấp để ngừng hoạt động của hệ thống.

"Sau nỗ lực giải cứu tại chỗ, nạn nhân được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch", ông Tsuneo Kubo, Chủ tịch Tsugaike Gondola Lift, nói.

Dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, cô gái 22 tuổi đã mất tại bệnh viện vào ngày 1/2.

Hiện, phía đơn vị vận hành đang phối hợp cơ quan điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời cam kết thắt chặt các quy định an toàn. "Chúng tôi sẽ xử lý vụ việc với sự chân thành cao nhất đối với vị khách đã khuất và gia đình của cô ấy", ông Kubo nói. Công ty coi đây là một bài học nghiêm trọng và sẽ nỗ lực vận hành khu nghỉ dưỡng với các biện pháp an toàn tối đa để đảm bảo du khách có thể an tâm tận hưởng dịch vụ.

Vụ tai nạn đau lòng đặt ra hồi chuông cảnh báo về an toàn thiết bị cá nhân khi sử dụng cáp treo tại các khu trượt tuyết. Các chuyên gia khuyến cáo du khách nên tháo ba lô hoặc kiểm tra kỹ các dây đai lỏng lẻo trước khi lên và xuống cáp để tránh những rủi ro đáng tiếc tương tự.

Mai Phương (Theo SCMP)