Du khách trộm đá phải trả lại vì dính vận rủi

Du khách Đức trộm đá của Vườn quốc gia Timanfaya tự nguyện trả lại sau những bi kịch cá nhân.

Hôm 18/10, Vườn quốc gia Timanfaya đã chia sẻ lá thư viết tay của một du khách Đức kèm theo một số viên đá bị lấy từ khu vực được bảo vệ ở Quần đảo Canary. Trong thư, du khách này thú nhận đã lấy trộm đá và cảm thấy mình đã gặp xui xẻo.

"Tôi từng nghe việc lấy đá núi lửa khỏi nơi xuất xứ sẽ mang lại xui xẻo và tôi sợ rằng điều này đã xảy ra với mình", trích phần mở đầu lá thư. Du khách này cho biết đã gặp một bi kịch cá nhân nghiêm trọng và cảm thấy cần phải trả số đá đã lấy.

Trong thư, nam du khách cũng đề cập đến vị trí trộm đá ở ngoài trung tâm của Montanas del Fuego - khu vực với hơn 100 miệng núi lửa, thuộc Vườn Quốc gia Timanfaya. Anh hy vọng ban quản lý vườn quốc gia sẽ trả lại số đá về vị trí ban đầu.

Bên cạnh hòn đá núi lửa đặc trưng (ảnh trái) là một bức thư tay (ảnh phải). Thông điệp chính từ du khách này là lời khẩn cầu: "Làm ơn, hãy trả hòn đá về vùng malpaís". Ảnh: pntimanfaya

Lá thư này vốn được gửi cách đây vài năm nhưng giờ mới công bố. Sau khi đăng tải lá thư, ban quản lý cũng nhắc nhở du khách việc lấy trộm các vật phẩm di sản hoặc các yếu tố tự nhiên từ công viên có thể bị phạt tới khoảng 3.400 USD. Công viên cũng lưu ý "một lượng lớn đá và cát" tại Montañas del Fuego đã bị thu giữ từ vali tại sân bay César Manrique.

Ngoài ra, việc trộm đá cũng có thể gây hại đến hệ sinh thái vì đá thường là nơi sinh sống của các loài thực vật nhỏ, nấm, côn trùng và các loài đặc hữu chỉ tồn tại trong môi trường đó. Khi đá bị lấy đi, đất có thể bị suy yếu và làm gia tăng xói mòn.

Công viên cũng cảnh báo việc lấy đi một viên đá hoặc cát có thể gây ra "hiệu ứng domino nguy hiểm" vì không có đá, côn trùng sẽ không có nơi trú ẩn và sinh sôi, dẫn đến thiếu hụt thức ăn cho các loài săn mồi như thằn lằn và chim.

Minh họa về đá núi lửa. Ảnh: USSG

"Viên đá đó không có ý nghĩa gì trong tủ trưng bày và nó cũng không phải là đồ lưu niệm hay nguyên liệu cho một món trang sức. Nó thuộc về thiên nhiên, duy trì sự sống và văn hóa của hòn đảo chúng tôi", đại diện vườn quốc gia nói, chỉ trích những kẻ trộm đá đang "lấy trộm tương lai" của mọi người.

Đây không phải lần đầu tiên một du khách lấy đá từ một vườn quốc gia và trả lại. Vào năm 2022, Vườn Quốc gia Haleakala ở Hawaii đã nhận được một số viên đá trong bức thư, được một du khách gửi tới kèm lời xin lỗi.

Vào năm 2005, Nicole, du khách Canada lúc đó mới 21 tuổi, đã trộm mảnh gốm amphora và ngói khảm mosaic từ thành phố Pompeii, Italy. Sau 15 năm, cô gặp phải hàng loạt xui xẻo như bị ung thư vú hai lần, phải cắt bỏ ngực và rơi vào tình trạng khó khăn tài chính.

Năm 2020, cô gửi trả các món đồ kèm theo một lá thư xin lỗi, cho biết những viên đá mang năng lượng tiêu cực. Công viên Pompeii cũng xác nhận họ nhận khoảng 100 gói gửi trả tương tự mỗi năm từ du khách vì tin rằng họ bị ảnh hưởng bởi lời nguyền.

Vườn quốc gia Timanfaya trên đảo Lanzarote, Tây Ban Nha, là một trong những cảnh quan núi lửa ấn tượng nhất thế giới, thường được ví như bề mặt Sao Hỏa. Được hình thành từ các vụ phun trào dữ dội vào thế kỷ 18, nơi đây là một biển dung nham và tro bụi màu đỏ đen, hoang sơ.

Do tính chất mong manh của hệ sinh thái, công viên được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt: du khách bị cấm tuyệt đối việc đi bộ tự do và lấy bất cứ thứ gì ra khỏi công viên, kể cả những viên đá núi lửa. Bất chấp lệnh cấm, vẻ đẹp của đá dung nham vẫn khiến nhiều người lén lút mang về. Chính điều này đã làm nảy sinh một "lời nguyền" nổi tiếng: bất cứ ai lấy cắp đá từ Timanfaya sẽ bị vận rủi đeo bám cho đến khi họ hoàn trả chúng về hòn đảo.

Hoài Anh (Theo People)