Du khách trải nghiệm văn hóa vùng cao trong hội xuân Fansipan

Rời lễ hội, du khách hướng về quần thể tâm linh Fansipan để chiêm bái, cầu an và dự Hội xuân mở cổng trời. Kéo dài tới ngày 9/2 âm lịch, hội xuân mang tới những trải nghiệm thú vị cho du khách, như Lễ rước từ cổng khu du lịch tới Bảo An Thiền Tự, hay Lễ cầu quốc thái dân an tại Bích Vân Thiền Tự, Kim Sơn Bảo Thắng Tự.