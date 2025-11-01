Du khách trả lại hộp sọ sau khi ăn trộm 60 năm trước

ÁoHối hận vì hành động lấy cắp khi còn trẻ, du khách Đức trả lại hộp sọ cho Nhà thờ St. Stephen ở Vienna sau 60 năm.

Ngày 31/10, nhiều tờ báo nước ngoài đưa tin một chiếc hộp sọ đã được gửi tới Nhà thờ St. Stephen ở Vienna, nhưng không nêu rõ thời gian. Ông Franz Zehetner, người phụ trách lưu trữ hồ sơ của nhà thờ, đã nhận được hộp sọ gói trong hộp carton kèm theo lá thư thú tội.

Người gửi là nam du khách sống tại miền Bắc nước Đức. Khoảng 60 năm trước, ông đã lấy cắp hộp sọ này khi tham quan hầm mộ dưới nhà thờ nhưng giờ thấy hối hận và muốn trả lại. Trong thư, ông nhấn mạnh muốn "giải quyết những lỗi lầm" của bản thân khi bước vào những năm cuối đời.

Hộp sọ được bọc trong thùng carton gửi nhà thờ. Ảnh: BBC

"Đây không phải điều bạn mong đợi", ông Franz Zehetner nói và cho biết đã giật mình khi thấy hộp sọ. Ông chia sẻ hành động của nam du khách "thực sự cảm động". Theo ông, hộp sọ đã được bảo quản kỹ trong nhiều năm. Dù hành vi lấy cắp là trái pháp luật, người đàn ông này đã chọn cách gửi lại thay vì vứt bỏ nó.

Hiện nhà thờ chưa xác định hộp sọ thuộc về ai nhưng đã chôn cất lại.

Theo BBC, hầm mộ dưới Nhà thờ St. Stephen (St. Stephen's Cathedral) ở Vienna chứa hài cốt của khoảng 11.000 người, được chôn cất chủ yếu trong khoảng 40 năm của thế kỷ 18. Giai đoạn này, các nghĩa trang xung quanh nhà thờ bị đóng cửa do dịch bệnh và quy định vệ sinh. Khu vực này bao gồm các hầm chôn tập thể, hầm mộ gia đình quý tộc và cả hài cốt của các nạn nhân dịch hạch, được xếp chồng trong các ngăn kín.

Hầm mộ bên dưới nhà thờ. Ảnh: Discover - Culture

Việc du khách trả lại đồ đã lấy cắp sau nhiều năm không hiếm, lý do chủ yếu đến từ cảm giác tội lỗi hoặc lo sợ gặp vận rủi, "dính phải lời nguyền". Hồi tháng 10, Vườn quốc gia Timanfaya ở Tây Ban Nha cũng nhận lại được viên đá núi lửa từ một du khách sau khi người này "liên tiếp gặp vận rủi".

Công viên Khảo cổ Pompeii (Italy) mỗi năm nhận khoảng 100 gói hàng từ du khách gửi trả các mảnh gốm, mảnh ghép mosaic kèm thư xin lỗi. Một trường hợp điển hình là Nicole, du khách Canada, đã trả lại cổ vật vào năm 2020. Cô cho biết sau 15 năm (kể từ khi lấy đồ), cô đã bị ung thư vú hai lần và phá sản.

Hoài Anh (Theo BBC)