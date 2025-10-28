Du khách tiết kiệm tiền bằng cách bay từ Anh sang Italy ăn tối

Du khách Anh quyết định bay sang Italy để ăn pasta vì tổng chi phí cho chuyến đi còn rẻ hơn một ngày dạo chơi ở London.

James Moody, 30 tuổi, đã đặt chuyến bay phút chót của hãng bay giá rẻ Ryanair từ sân bay Stansted đến Bergamo, một thành phố gần Milan, Italy. Chuyến bay khứ hồi có giá 40 USD, được nam du khách đặt vé trước giờ khởi hành 12 tiếng.

Để kịp chuyến bay lúc 6h30, James phải lái xe từ quê nhà Scunthorpe, hạt Lincolnshire, đến sân bay và lên máy bay về nhà lúc 20h cùng ngày. Sau khi hạ cánh tại Italy, anh có đủ thời gian để dạo chơi, uống cà phê và thưởng thức một đĩa pasta với tổng chi phí rẻ hơn đi tàu đến London và tham quan trong một ngày.

James Moody chụp ảnh khi đang ở Italy. Ảnh: DM

"Đi máy bay còn rẻ hơn đi tàu, nghe thật vô lý nhưng sự thật đúng vậy. Vé khứ hồi sang Italy là 40 USD, trong khi vé tàu từ Scunthorpe đến London ít nhất cũng 130 USD", James nói.

Anh gọi sự chênh lệch giá này là "khó hiểu" và liệt kê chi tiết chi phí trong ngày. Sau khi đến Bergamo, James bắt xe buýt trung chuyển đến trung tâm Milan, mất 50 phút với giá gần 11 USD. Anh chi 19 USD cho cà phê và bánh ngọt, và 20 USD cho bữa tối với pasta.

"Tôi lái xe đến sân bay rồi lên máy bay. Thủ tục nhập cảnh rất nhanh, vừa ra khỏi sân bay là có xe buýt đưa vào trung tâm", anh nói.

Dù tốn thêm 67 USD cho phí đỗ xe sân bay và 40 USD tiền xăng, James vẫn cho rằng chuyến đi này "hời hơn" nhiều so với một ngày ở London.

James (phải) chụp ảnh lưu niệm cùng bạn trong một chuyến du lịch: Jam Press

"Chúng tôi đi tàu điện ngầm cả ngày, ghé sân vận động San Siro chụp hình. Tôi ăn pasta ở một địa điểm nổi tiếng trên TikTok - xếp hàng hơi lâu nhưng rất đáng", anh nói thêm.

James còn mua ba con vịt cao su Italy cho bạn (17 USD mỗi con) và một chai limoncello tặng mẹ.

"Tôi thích những chuyến đi trong ngày như vậy, săn vé rẻ và giờ bay thuận tiện. Rất đáng để khám phá những vùng đất mới mà không cần tốn quá nhiều tiền", nam du khách chia sẻ.

Anh Minh (Theo DM)