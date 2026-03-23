Du khách 'tiếp lửa' Giải chạy đêm TP HCM

TP HCMHàng nghìn du khách trực tiếp tham gia thi đấu và xuống đường cổ vũ runner tại VnExpress Marathon Midnight 2026, tạo không khí du lịch đêm đặc sắc cho thành phố.

Ngay sau khi cuộc đua bắt đầu lúc 0h05 sáng 22/3, không khí của sự kiện thể thao với quy mô 13.000 người này đã gây ấn tượng với du khách ở khu vực trung tâm. Nhiều người đến gần khu vực đường chạy, hò hét cổ vũ, chạm tay để "tiếp sức" cho runner.

Sophie Flo (Mỹ), một nữ du khách đang dạo phố cùng nhóm bạn, cho biết bản thân bất ngờ khi chứng kiến dòng người mặc áo neon rực rỡ chạy xuyên màn đêm. "Chúng tôi chưa bao giờ thấy nhiều người chạy bộ cùng lúc ở khung giờ này tại trung tâm một thành phố lớn như vậy. Không khí náo nhiệt khiến cả nhóm quyết định dừng lại để cổ vũ", Flo chia sẻ.

Không chỉ "sắm vai" CĐV, nhiều du khách lựa chọn tham gia thi đấu để vừa chạy vừa ngắm các địa danh biểu tượng của thành phố về đêm, cũng như hòa vào không khí bản địa. Theo thống kê từ ban tổ chức, giải năm nay thu hút hơn 1.000 runner quốc tế đến từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, cộng đồng runner Hàn Quốc chiếm số lượng lớn nhất với hơn 300 VĐV, tiếp theo là Trung Quốc và Philippines.

Hamish McNair, du khách 46 tuổi người Anh, đã sống tại TP HCM 10 năm và từng tham gia khoảng 15 giải chạy ở đây. Dù từng chạy trên nhiều đoạn đường của thành phố, anh vẫn tận hưởng cảnh quan mà giải chạy đêm mang lại.

"Đường chạy đêm nay rất tuyệt khi đi qua nhiều điểm đặc trưng của thành phố như phố đi bộ Nguyễn Huệ, cầu Ba Son, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, giúp tôi có trải nghiệm trọn vẹn", anh chia sẻ.

Hamish McNair thực hiện động tác ăn mừng khi về đích cự ly 21km VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Theo McNair, sức hút của giải không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở cách cung đường mở ra nhiều góc nhìn đa dạng về đời sống đô thị. Những đoạn chạy qua khu trung tâm sôi động, rồi chuyển sang không gian thoáng đãng tại Thủ Thiêm, Sala cùng dòng người đông đúc xuyên suốt hành trình đã tạo nên một trải nghiệm vừa náo nhiệt, vừa giàu cảm xúc.

Cặp đôi người Mỹ Athena Hoerl và Evan Hoerl chọn cự ly 21km trong lần đầu tham gia một giải chạy đêm. Sau khi hoàn thành, Athena thừa nhận cảnh quan của TP HCM về đêm góp phần giúp cô quên đi sự mệt mỏi và hoàn thành cuộc đua.

"Chúng tôi thực sự rất mệt, nhưng nhờ cảnh quan tuyệt đẹp trên đường, cảm giác đó dịu đi nhiều. Đường khá bằng phẳng, đi qua các địa danh lịch sử, văn hóa rồi nối sang những công trình đô thị mới. Tôi nghĩ không phải thành phố nào cũng có sự giao thoa như vậy", cô nói.

Athena Hoerl (số bib 80430) tạo hình trái tim trước ống kính khi sải bước trên cầu Ba Son. Ảnh: VnExpress Marathon

Bên cạnh cảnh quan, sự thân thiện của người dân TP HCM cũng gây ấn tượng với cặp đôi người Mỹ. Theo Evan, trên những đoạn lên cầu hay ở các km cuối, họ liên tục được người dân và các runner khác động viên.

Ouk Rohit (Campuchia), người về nhì cự ly 21km nam, cho biết điều anh nhớ nhất khoảnh khắc hàng nghìn runner cùng tạo nên một "bữa tiệc đêm" giữa lòng thành phố đầy sôi động.

"Rất hiếm khi tôi chứng kiến 13.000 runner cùng sải bước giữa đêm như vậy. Cảm giác như một dòng chảy thể thao đang đi qua lòng đô thị hiện đại. Đó sẽ là kỷ niệm tôi nhớ mãi", Rohit chia sẻ.

Hải Long