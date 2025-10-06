Du khách thức suốt đêm vì sợ bị bão tuyết 'chôn sống' trên Everest

Nhiều du khách mắc kẹt ở độ cao trên 4.900 m tại sườn núi Everest phía Tây Tạng do bão tuyết bất thường, thức trắng đêm liên tục cào tuyết vì "sợ bị chôn sống".

Giới chức Trung Quốc ngày 6/10 cho biết khoảng 350 người đã xuống núi an toàn, nhưng ít nhất 200 người vẫn đang mắc kẹt tại Everest, phía đông ngọn núi, thuộc địa phận Tây Tạng.

Trước đó, hàng nghìn du khách đã đổ về khu vực này để tận hưởng Tuần lễ Vàng, kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày của Trung Quốc. Tuy nhiên, tuyết rơi dày bất thường vào đêm 3/10 và 4/10 đã bao trùm khu vực, khiến hàng trăm người mắc kẹt tại các điểm cắm trại.

Người dân địa phương dùng bò yak và ngựa lên núi tham gia giải cứu các du khách bị mắc kẹt trong tuyết. Ảnh: Lingsuiye

"Đó là kiểu thời tiết khắc nghiệt nhất tôi từng đối mặt trong suốt sự nghiệp đi bộ đường dài của mình", Dong Shuchang, một du khách Trung Quốc, viết trên Weibo, mô tả về "cơn bão tuyết dữ dội ở sườn đông" Everest.

Một du khách khác chia sẻ trên mạng xã hội Xiaohongshu: "Nửa đêm tỉnh dậy, tôi thấy tuyết đã phủ gần kín nóc lều. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận nỗi sợ bị chôn sống".

Một phụ nữ ở Thâm Quyến cho biết chồng bà - người mắc kẹt trên Everest - đang cố gắng rút khỏi núi, nhưng đường trở về vô cùng khó khăn do tuyết dày đặc.

"Ngay cả với lực lượng cứu hộ, việc di chuyển cũng không dễ dàng. Họ phải dọn tuyết mới mở được lối đi. Tôi chỉ mong nhóm của chồng tôi sớm gặp được đội cứu hộ an toàn", người phụ nữ cho biết. Theo lời người vợ, chồng bà gần như không ngủ suốt đêm trong lều vì lo sợ bị tuyết vùi lấp.

Một du khách cho biết cả nhóm của anh đã "sợ không dám ngủ" trong đêm 4/10 khi tuyết mỗi lúc một dày, buộc họ phải ra ngoài cào tuyết 90 phút một lần. Nhóm quyết định xuống núi vào sáng hôm sau khi thời tiết ngày càng xấu đi.

"Trên đường đi, chúng tôi gặp cha của hướng dẫn viên đang đi tìm con. Lúc đó chúng tôi mới biết tuyết ở thung lũng cũng rất dày. Dân làng không liên lạc được với người thân trên núi nên vô cùng lo lắng", du khách này kể lại.

Sườn bắc và sườn đông của Everest dễ tiếp cận hơn so với phía Nepal, thu hút lượng lớn du khách tham gia các hoạt động đi bộ không yêu cầu kỹ thuật cao và không chinh phục đỉnh. Các hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy những chiếc lều bị vùi sâu trong tuyết, các đoàn khách phải lội qua lớp tuyết dày ngang hông để xuống núi. "Tuyết rất dày và đường cực kỳ trơn. Mọi người liên tục loạng choạng, có người trượt ngã, có người bị bò yak va phải", một người trong đoàn cho hay và nói thêm rằng may mắn tất cả đã xuống núi an toàn và được xe buýt đón đi.

Trung Quốc gấp rút cứu hàng trăm khách kẹt ở Everest vì bão tuyết Các đoàn leo núi nối hàng di chuyển chậm chạp giữa màn tuyết dày đặc, tầm nhìn hạn chế. Một video khác quay từ trong lều cho thấy dây chằng bị tuyết vùi lấp một phần. Video: Reuters

Chiều 5/10, khoảng 350 người đã đến được thị trấn nhỏ Qudang, cách trại căn cứ Everest khoảng 48 km, với "tình trạng sức khỏe tốt". Ít nhất 200 người còn lại vẫn mắc kẹt nhưng đã được liên lạc. Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã lên núi để hỗ trợ và giải phóng các lối đi bị tuyết chặn. Chính quyền thành phố Shigatse (Tây Tạng), nơi quản lý khu vực Everest phía Trung Quốc khẳng định những người mắc kẹt có đủ lương thực và nhu yếu phẩm, song không tiết lộ thời gian có thể cầm cự.

Tháng 10 thường là mùa cao điểm du lịch tại đây với thời tiết quang đãng và dễ chịu. Tuy nhiên, Chen Geshuang, thành viên một nhóm 18 người đã về đến Qudang, cho biết thời tiết năm nay "không bình thường". "Hướng dẫn viên nói anh ấy chưa bao giờ gặp kiểu thời tiết này vào tháng 10. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột".

Chen Geshuang, 29 tuổi, một du khách đam mê dã ngoại, cho biết cô cùng nhóm hơn 10 người khởi hành từ Qudang với kế hoạch tới trại căn cứ Cho Oyu sau 5 ngày trekking. Dự báo cho thấy sẽ có tuyết rơi vào 4/10 và quang đãng trở lại ngày hôm sau, cả nhóm vẫn quyết định tiếp tục leo.

"Nhưng sáng 5/10, khi thức dậy, tuyết đã dày đến một mét khiến cả nhóm phải quay lại", cô nói và khẳng định đã rất may mắn vì thoát khỏi trận bão tuyết lần này.

Chen hiện trên đường trở lại thủ phủ Lhasa. Cô cho biết kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (Tuần lễ Vàng) năm nào cũng có nhiều người tới Everest trekking, nhưng năm nay lượng tuyết bất thường và khắc nghiệt. Hướng dẫn viên của cô cũng thừa nhận hiếm khi gặp thời tiết như vậy ở sườn đông Everest.

Cơ quan du lịch địa phương đã tạm ngừng bán vé và đóng cửa Khu thắng cảnh Everest từ ngày 4/10.

Thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng đến các nước láng giềng. Tại Nepal, mưa lớn từ ngày 3/10 đã gây lở đất, lũ quét, làm tắc nghẽn đường sá, cuốn trôi nhiều cây cầu và khiến ít nhất 47 người thiệt mạng.

Everest, ngọn núi cao nhất thế giới với độ cao hơn 8.849 m, từ lâu được xem là cung đường mạo hiểm bậc nhất. Dù hàng nghìn người vẫn tìm cách chinh phục mỗi năm, nơi đây luôn đối mặt với tình trạng quá tải, ô nhiễm môi trường, nhiều nhà leo núi tử vong.

Anh Minh (Theo The Guardian, BBC, NYT)



quan, lập kỷ lục mới.