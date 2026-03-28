Du khách thấp thỏm sợ bị hủy vé máy bay

Dù cách thời điểm khởi hành cả tháng, nhiều du khách vẫn thấp thỏm kiểm tra tình trạng vé máy bay mỗi ngày vì sợ hãng hủy chuyến.

Gần một tuần nay, chị Nguyễn My, du khách Hà Nội, thường xuyên mở điện thoại kiểm tra tình trạng hai chuyến bay đi TP HCM và Nhật Bản vào tháng 4. Sau khi chi số tiền lớn cho vé máy bay và vé xem ca nhạc, chị My luôn trong trạng thái bất an trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc hãng bay hủy chuyến hàng loạt.

"Sáng, chiều, tối, lúc nào tiện tôi lại kiểm tra từ website hãng đến ứng dụng đặt chỗ để xem chuyến bay còn hiển thị không. Tôi lo vì chưa thấy thông báo chính thức nhưng tin đồn thì quá nhiều", chị My chia sẻ.

Tương tự, chị Thu Thủy, ở Hà Nội, đặt vé đi Nha Trang từ tháng trước, lịch bay vào ngày 12/4. Dù không nhận được thông báo, khi truy cập website hãng vào ngày 24/3, chị phát hiện chuyến bay đã ngừng bán vé. Sau hàng chục cuộc gọi đến tổng đài, chị mới xác nhận được chuyến bay đã bị đóng và được hỗ trợ đổi vé miễn phí. Chị đã lên kế hoạch du lịch cuối năm nhưng đang do dự đặt vé sớm trong bối cảnh biến động giá xăng dầu hiện tại.

Ngã tư Shibuya ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Go Tokyo

Ông Hoàng Nghĩa Đạt, Chủ tịch HĐQT MayTrip, cho biết dù chưa nhận thông tin hủy chuyến chính thức từ các hãng bay đi Nhật Bản, nhiều khách hàng vẫn đòi hủy tour vì sợ gặp sự cố khi đang ở nước ngoài. Hiện có khoảng 20% khách hàng đang phân vân chưa dám chốt tour để theo dõi tình hình. Tốc độ chốt khách cho tháng 5 đã giảm tới 50% so với trước đây.

Trong khi đó, ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, nhận định thông tin một hãng bay hủy hàng loạt chuyến đi Nhật Bản những ngày qua là thiếu căn cứ, vì thực tế chưa có văn bản chính thức nào từ phía hãng.

Người dân làm thủ tục bằng công nghệ sinh trắc học tại quầy trước khi lên máy bay tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, tháng 10/2025. Ảnh: Giang Huy

Dù vậy, một số đơn vị lữ hành cho biết vẫn có những chuyến charter (thuê máy bay nguyên chuyến làm tour) bị hủy, ví dụ tuyến Hà Nội - Lan Châu trong tháng 4 và tháng 5. Một số đơn vị khai thác tuyến Hà Nội - Phượng Hoàng Cổ Trấn cũng thông báo khách về việc đổi máy bay, thay lịch khởi hành vì hãng bay cũ không thể đàm phán giá. Theo ghi nhận, ảnh hưởng diễn ra ở số ít tuyến, tùy đơn vị khai thác còn đa phần tour Trung Quốc vẫn khởi hành bình thường.

Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Giám đốc Danh Nam Travel, cho biết các tour Trung Quốc của công ty không thay đổi lịch trình nhưng giá các tour khởi hành từ tháng 4 cho khách đặt mới sẽ tăng từ 1-2 triệu đồng. Một số tour sẽ không tăng giá do có chính sách hỗ trợ từ hàng không với các đoàn đã đặt cọc trước.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), giá nhiên liệu bay trung bình toàn cầu đã tăng gần gấp đôi kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2. Tính đến ngày 24/3, giá đã chạm mốc 230 USD một thùng.

Việc chi phí nhiên liệu tăng đột biến, vốn chiếm tới 1/4 chi phí vận hành toàn ngành, đang gây xáo trộn hàng không toàn cầu. Nhiều hãng bay buộc phải tăng giá vé, cắt giảm công suất và điều chỉnh lại dự báo tài chính.

Kể từ ngày 1/4, hàng loạt "ông lớn" hàng không châu Á đồng loạt kích hoạt chế độ tăng phụ phí nhiên liệu. Cathay Pacific (Hong Kong) thông báo tăng 34% phụ phí trên tất cả tuyến bay, mức cao nhất lên tới 200 USD cho chặng dài. Singapore Airlines và Scoot cũng điều chỉnh tăng giá vé trên toàn mạng bay để bù đắp chi phí đầu vào.

Tại khu vực Đông Nam Á, mức tăng ghi nhận rõ rệt nhất ở các hãng: Cebu Pacific (Philippines) tăng 20-26% cho các hành trình đến tháng 5; Thai Airways dự kiến tăng 10-15%. Vietnam Airlines cảnh báo nếu giá nhiên liệu duy trì mức 200 USD/thùng, hãng "càng bay càng lỗ" do chi phí khai thác có thể tăng gấp đôi.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đã đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với vé nội địa từ 1/4 đến 30/6. Dự kiến, giá vé tối đa chặng Hà Nội - TP HCM có thể lên tới gần 4 triệu đồng, và chặng Hà Nội - Phú Quốc chạm mức 4,68 triệu đồng.

Đối với du khách đã đặt tour, công ty lữ hành sẽ giải quyết các vấn đề phát sinh. Nhiều chuyên gia trong ngành khuyên khách lẻ nên chủ động kiểm tra thông tin thay đổi lịch trình vé máy bay, hủy chuyến.

Bà Lưu Thị Thu, Phó giám đốc Hoàng Việt Travel, khuyến nghị du khách tự túc thực hiện ba bước để chủ động kiểm tra tình trạng vé.

Tra cứu giờ bay: Kiểm tra xem khung giờ đã đặt còn xuất hiện trên website hãng không. Nếu bị ẩn, khả năng cao chuyến bay nằm trong diện bị dồn.

Yêu cầu gửi lại hành trình: Vào mục quản lý đặt chỗ trên website, chọn "gửi email hành trình". Nếu hệ thống không gửi mail hoặc mail trắng thông tin, chuyến bay gần như chắc chắn đã bị hủy/thay đổi.

Liên hệ hỗ trợ: Gọi tổng đài hoặc đến phòng vé chính thức để xác nhận lại thông tin dù có thể mất thời gian do tình trạng quá tải.

Tú Nguyễn

"Giải pháp lý tưởng lúc này là đặt dịch vụ qua các công ty lữ hành, đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín để có người hỗ trợ giải quyết sự cố", bà Thu nói, cho biết trong trường hợp hãng hàng không hủy/dồn chuyến, các vé "series" của lữ hành thường được ưu tiên không bị thay đổi do số lượng đặt trước lớn, đoàn đông. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, bà Thu cho biết không thể nói chắc 100%.