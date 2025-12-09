Du khách rơi khỏi vách núi khi chụp hình selfie

Trung QuốcTrèo lên vách núi để có tư thế chụp ảnh đẹp hơn, một du khách mất thăng bằng, rơi xuống vực sâu.

Tai nạn xảy ra lúc 13h30 ngày 5/12 tại khu vực gần "Cổng Thành" trên dãy Huaying, thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Video lan truyền trên mạng ghi lại khoảnh khắc một nam du khách trượt chân và rơi khỏi mép vách đá cao hơn 40 m, trong tiếng hét hoảng loạn của những người xung quanh.

Trong video, người đàn ông đi men theo mép núi, tay cầm điện thoại để chụp ảnh. Anh quan sát vị trí đặt chân rồi quay người lại để chụp selfie. Vài giây sau, tảng đá bên dưới bất ngờ vỡ vụn khiến anh mất thăng bằng và rơi xuống vực sâu. Nhóm đi cùng lập tức chạy tới mép đá để kiểm tra. Theo mô tả, nạn nhân rơi khoảng 15 m trước khi bị tán cây chặn lại.

Khoảnh khắc nam du khách rơi xuống vách núi. Ảnh: Cắt từ video

Một thành viên trong đoàn cho biết người gặp nạn là Changjiang -phượt thủ kỳ cựu và cũng là người tổ chức chuyến đi. Đoàn có 21 người, trong đó nhiều người mới đi núi lần đầu nên khá phấn khích khi tiếp cận mép đá. Changjiang lúc đó định vượt lên phía trước để nhắc mọi người giữ an toàn, tảng đá dưới chân bất ngờ sập xuống.

Du khách rơi khỏi vách núi do mãi chụp hình selfie Khoảnh khắc nam du khách rơi xuống vách núi. Video: baoliaosy@163.com

Truyền thông địa phương cho biết nạn nhân may mắn chỉ bị thương nhẹ và hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Nam du khách sau đó đăng tải thông tin trên mạng xã hội, xác nhận mình thoát nạn.

Nam du khách được tìm thấy ở dưới vách núi. Ảnh: Changjiang

Dãy Huaying là một nhánh của dãy Đại Bá ở tây nam Trung Quốc, thuộc địa phận thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Khu vực này có địa hình đá vôi đặc trưng, nhiều vách dựng, khe sâu và rừng nguyên sinh. Huaying là điểm trekking được ưa chuộng với nhiều lối mòn do cộng đồng phượt thủ tự mở, nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm nếu không tuân thủ quy tắc an toàn.

Tuấn Anh (Theo The Sun)