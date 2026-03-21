Du khách quốc tế hào hứng trước giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam

Nhân dịp mở đường bay TP HCM - Phuket (Thái Lan), Vietnam Airlines ưu đãi vé khứ hồi đã bao gồm thuế phí chỉ từ 4.033.000 đồng đối với hạng phổ thông và 15.182.000 đồng cho hạng thương gia. Tuyến bay khai thác 5 chuyến mỗi tuần (thứ Hai, Ba, Năm, Bảy, Chủ nhật) với giờ cất cánh từ TP HCM lúc 16h và chiều ngược lại lúc 18h45. Mức giá này áp dụng khi mua vé đến hết ngày 30/4/2026, cho lịch trình khởi hành từ 2/4 đến 30/9/2026.

Riêng các chuyến bay khởi hành trong giai đoạn 2/4 - 31/5/2026, hành khách sẽ được tặng thêm một kiện hành lý miễn phí; đồng thời hội viên Bông Sen Vàng được cộng thêm 1.000 dặm phổ thông hoặc 2.000 dặm thương gia cho mỗi chặng bay.