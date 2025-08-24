Du khách phải trả phí tham quan vịnh Nha Trang từ 25/8

Phí tham quan vịnh Nha Trang áp dụng từ ngày 25/8, với mức từ 6.000 đến 40.000 đồng mỗi lượt tùy tuyến đảo, nhằm tăng nguồn lực cho công tác quản lý, bảo tồn hệ sinh thái vịnh Nha Trang.

Ngày 23/8, đại diện Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 25/8/2025. Cơ quan thực hiện việc thu phí là Ban Quản lý vịnh Nha Trang, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Theo quy định, phạm vi áp dụng là vùng biển và các đảo nằm trong ranh giới vịnh Nha Trang, kéo dài từ mũi Kê Gà đến mũi Cù Hin. Việc thu phí không áp dụng với các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang. Đối tượng chịu phí là khách tham quan di chuyển bằng phương tiện thủy nội địa trong khu vực này.

Thành viên Ban quản lý vịnh Nha Trang kiểm tra, giám sát rạn san hô. Ảnh: Bùi Toàn

Mức thu cụ thể được phân theo từng tuyến điểm. Tuyến 1 - đảo Hòn Miễu - Trí Nguyên có mức phí 6.000 đồng mỗi lượt. Tuyến 2 - Hòn Tằm, tuyến 3 - Hòn Tre - Vinpearl và tuyến 4 - Hòn Một, đều có mức phí 8.000 đồng mỗi lượt. Tuyến 5 - Hòn Mun là 10.000 đồng mỗi lượt. Với các tuyến tham quan tổng hợp nhiều đảo, mức phí là 40.000 đồng mỗi lượt. Mức giá này chưa bao gồm bảo hiểm tai nạn.

Theo quy định, Ban Quản lý vịnh Nha Trang được giữ lại 80% tổng số tiền thu được để phục vụ công tác quản lý, bảo tồn, duy tu cảnh quan và các hoạt động liên quan. 20% còn lại được nộp vào ngân sách nhà nước.

Nghị quyết quy định miễn phí tham quan cho trẻ dưới 6 tuổi, người khuyết tật, người có công, người cao tuổi từ 60 tuổi, cư dân Khánh Hòa, cán bộ, nhân viên làm việc hoặc được cử công tác tại vịnh và người dân vùng đặc biệt khó khăn.

Các đối tượng được giảm 50% phí gồm trẻ từ 6 đến dưới 16 tuổi, học sinh, sinh viên đi theo đoàn trường và hộ nghèo.

Việc tổ chức thu phí nhằm tăng nguồn lực cho công tác quản lý, bảo tồn hệ sinh thái vịnh Nha Trang, một trong những vịnh biển đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, bảo đảm phát triển bền vững.

Phạm vi áp dụng thu phí vịnh Nha Trang. Nguồn: Ban quản lý vịnh Nha Trang

Khánh Hòa có đường bờ biển dài, hệ sinh thái biển đa dạng. Sau khi hợp nhất Ninh Thuận, tỉnh sẽ trở thành địa phương có bờ biển dài nhất cả nước, với hơn 490 km.

Vịnh Nha Trang rộng gần 250 km2, là một trong 16 khu bảo tồn biển quốc gia, sở hữu hệ sinh thái rạn san hô và nguồn lợi sinh vật biển đa dạng bậc nhất thế giới.

Theo BQL vịnh Nha Trang, phân khu Hòn Mun đang tạm dừng hoàn toàn hoạt động du lịch để bảo tồn hệ sinh thái. Các khảo sát do đơn vị phối hợp với Viện Hải dương học và Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thực hiện cho thấy san hô khu vực này có dấu hiệu phục hồi, nhưng rất chậm, trung bình chỉ tăng khoảng một cm mỗi năm đối với loài san hô cứng tạo rạn.

Hiện các hoạt động bảo tồn tại vịnh Nha Trang bao gồm phối hợp với các câu lạc bộ lặn và tình nguyện viên để giám sát hệ sinh thái, thu gom rác dưới đáy biển, bắt sao biển gai và theo dõi hiện tượng tẩy trắng. Khi có sự cố môi trường, BQL vịnh chủ động phối hợp với các nhà khoa học để xử lý.

Mai Phương