Du khách Nhật Bản đánh đồng hương tử vong tại TP HCM

Nomura Kazuya, quốc tịch Nhật Bản, sắp bị xét xử vì đánh bạn đồng hương tử vong khi cùng đến TP HCM du lịch, xảy ra mâu thuẫn tại căn hộ.

Nomura Kazuya, 33 tuổi, bị TAND TP HCM xét xử về tội Cố ý gây thương tích theo điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự, vào ngày 5/12.

Theo cáo trạng, Nomura Kazuya và Nagata Yuijro cùng đến Việt Nam du lịch từ ngày 5/11/2023. Họ thuê căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7 (cũ) để lưu trú.

Chiều 5/1/2024, hai người xảy ra mâu thuẫn khi đến lượt ông Nagata dọn vệ sinh phòng và rửa bát. Trong lúc cãi vã, ông Nagata dùng chảo đánh trúng vai và chân trái Nomura rồi túm cổ áo, dẫn đến giằng co.

Nomura phản kháng, cầm bình nước bằng nhựa đánh vào mắt phải Nagata. Hai người ôm vật nhau xuống nền nhà, Nomura nằm dưới nhưng vẫn đánh nhiều cái vào mặt, ngực và bụng đồng hương. Khi dừng lại, thấy máu từ mắt Nagata rơi xuống sàn, cả hai cùng lau dọn rồi đi ngủ.

Chiều 7/1, cả hai trả phòng, ông Nagata bước ra khỏi thang máy thì bất ngờ ngã quỵ và tử vong tại chỗ. Nomura bị công an mời làm việc ngay sau đó.

Kết luận giám định xác định ông Nagata chết do đa chấn thương, chấn thương sọ não và chấn thương ngực kín; các thương tích phù hợp với tác động từ chảo kim loại và bình nước nhựa.

Quá trình điều tra, bị cáo được ghi nhận thành khẩn khai báo và ăn năn hối hận. Đại diện bị hại yêu cầu Nomura bồi thường 50 triệu yen Nhật (khoảng 9 tỷ đồng).

Bình Nguyên