Du khách, người dân tỏa ra các điểm ăn uống, vui chơi sau diễu binh

Một nhóm du khách đến từ Nam Định, sau khi xem diễu binh ở tuyến phố Văn Cao - Liễu Giai, đã đi bộ vào Vườn thú Hà Nội mua vé. Họ cho hay đã đặt vé xe khách về quê vào 17h nên tranh thủ đi chơi.

Chị Phạm Thị Hiền, nhân viên soát vé Vườn thú Hà Nội, cho biết từ sáng hầu hết là khách ngoại tỉnh. So với mọi năm, năm nay vườn thú vắng vẻ hơn hẳn. Ảnh: Tâm Anh