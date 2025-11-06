Du khách, người dân check in biển Nha Trang trước bão

15h30 ngày 6/11, gần 5 tiếng trước khi bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền, hàng trăm người dân và du khách tập trung trên đường Trần Phú, dọc quảng trường 2/4 để check in, ngắm biển Nha Trang.
Ông Trần Phương, 57 tuổi ở phường Ninh Hoà, cho biết theo dõi các thông tin dự báo thời tiết thấy hướng đi của bão chủ yếu vào Gia Lai và Quảng Ngãi nên chiều nay chạy xe máy dọc biển Nha Trang để ngắm cảnh.
"Năm 2017, bão lớn đổ vào Khánh Hòa gây thiệt hại nặng. Lần này khu vực không nằm trong vùng tâm bão nên tôi mới dám ra ngoài", ông Phương nói.
Nhiều du khách mặc áo mưa, xuống tận bãi cát để ngắm sóng biển.
Dù chính quyền đã khuyến cáo người dân không ra biển, một số thanh thiếu niên vẫn tiến sát khu vực kè biển Nha Trang dạo chơi.
Ảnh hưởng của bão số 13 từ ngoài khơi khiến sóng biển dâng cao 1,5 - 2 m. Dọc đường Trần Phú, nhiều đoạn bờ kè ở phường Nha Trang bị sóng đánh áp sát, nước tràn lên mặt đường.
Lá cờ trên cột tại quảng trường 2/4 đã được hạ xuống để phòng tránh bão.
Hiện phường Nha Trang đang có mưa nhỏ. Trên tuyến đường Trần Phú, nhiều du khách nước ngoài đi bộ, đứng từ xa ngắm biển.
Nhiều khách cho biết họ từng nghe nhiều về các cơn bão nhiệt đới, thấy trời chưa mưa lớn nên tranh thủ dạo biển trước khi phải ở yên trong khách sạn vài ngày tới.
Trên tuyến đường biển Trần Phú nhiều khách sạn đã gia cố cửa chính bằng những tấm ván ép khổ lớn để ngăn gió bão. Hàng quán ven biển cũng đã nghỉ bán. Phương tiện di chuyển trên đường ít hơn thường ngày.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 17h, bão ở trên vùng biển Đăk Lăk - Gia Lai. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14 (134-166 km/h), giật cấp 17.
Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/h rồi đi vào đất liền.
Bùi Toàn - Tuấn Anh