Du khách Nga thích thú khi được mời ăn trên cánh đồng

Llia Llin, du khách Nga, được người dân mời ăn trên cánh đồng và thậm chí gợi ý mai mối trong chuyến du lịch tại Hòa Bình.

Sáng 25/3, khi đang đi qua một làng tại Hòa Bình, Llia Llin bị thu hút bởi không khí lao động của nhóm khoảng 10 người dân đang thu hoạch trên cánh đồng. Người đàn ông gần Llin vừa điều khiển chiếc xe kéo chở lúa vừa trông chừng đàn trâu gần khu vực sản xuất.

Nhận thấy người đàn ông có phần rụt rè, Llin chủ động lại gần các bà, các cô đang làm việc. "Tôi nghĩ phụ nữ thường cởi mở và dễ nói chuyện hơn", anh nói. Sau khi giới thiệu bản thân, Lin cố gắng hỏi họ đang làm gì dù ban đầu không hiểu nhiều do rào cản ngôn ngữ.

Cuộc đối thoại ban đầu chỉ dừng lại ở những cử chỉ vụng về, nhưng sự nhiệt tình của người dân đã nhanh chóng phá tan khoảng cách.

Llia Llin chụp ảnh trong chuyến du lịch Hòa Bình. Ảnh: NVCC

Cuộc trò chuyện diễn ra theo cách "rất Việt Nam". Sau những câu chào hỏi xã giao về tên tuổi, quê quán, câu hỏi tiếp theo khiến Llin bật cười: "Lấy vợ chưa?".

"Họ lập tức hỏi tôi đã có vợ chưa rồi tất cả cùng cười vang", nam du khách kể. Llin hóm hỉnh đáp lại bằng câu trả lời "nằm lòng" sau nhiều lần du lịch Việt Nam: "Tôi sẽ kết hôn trong 5 năm nữa".

Nam du khách nhận xét người Việt có xu hướng đặt những câu hỏi mang tính cá nhân như tuổi tác, tình trạng hôn nhân trong các cuộc trò chuyện ban đầu. Những câu hỏi như "có vợ/người yêu chưa?" hay việc đùa về chuyện giới thiệu đối tượng là cách giao tiếp khá phổ biến. Llin hiểu điều này không mang ý tò mò quá mức mà thể hiện sự cởi mở, thoải mái và mong muốn kết nối của họ với người đối diện.

Ngay trên bờ ruộng, Llin được mời dùng bữa lót dạ cùng dân làng, với trà nóng, chuối chín, trứng luộc và bánh mì. "Bữa ăn ngay trên cánh đồng khiến tôi nhớ về tuổi thơ ở làng quê Nga cùng bà mình", anh nói.

Nam du khách đặc biệt ấn tượng với sự chân thành của người Việt. "Tôi cảm thấy họ rất chân thành và dễ thể hiện cảm xúc. Dù tôi không nói tốt tiếng Việt, họ vẫn cố gắng giao tiếp và đáp lại rất tự nhiên", anh nói.

Nam du khách được một gia đình ở Mai Châu mời nước miễn phí và giúp gọi thợ sửa khi xe máy bị hỏng.

Llia Llin cho biết anh đam mê đặc biệt với du lịch Việt Nam, nhất là các vùng nông thôn, bản làng. Trên các nền tảng mạng xã hội, anh thường xuyên đăng tải video và bài viết ghi lại trải nghiệm thực tế, từ sinh hoạt đời thường đến những cuộc gặp gỡ với người dân địa phương. Nội dung của anh nhận được nhiều lượt xem và tương tác nhờ góc nhìn gần gũi, tập trung vào đời sống và con người Việt Nam.

