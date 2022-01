Du khách năm châu qua các đặc điểm nhận dạng

Du khách Đức thường đi dép với tất cao cổ, du khách châu Á ăn mặc như trình diễn thời trang...

Trong một chủ đề trên diễn đàn Reddit, người dùng tranh luận về đặc điểm nhận dạng du khách các nước, như vẻ bề ngoài, thói quen, sở thích...

Một trong những bình luận nổi bật là của một người đến từ Thụy Sĩ, cho rằng khách du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc thường đi theo đoàn, mặc quần áo hàng hiệu sáng màu và trông như đang chuẩn bị trình diễn thời trang.

Một bình luận được quan tâm khác là du khách Đông Á quan tâm đến thời trang hơn thời tiết: "Ngay cả khi leo núi hoặc sông băng, họ vẫn đi giày cao gót và quần jeans thời trang".

Tài khoản @SaraHHHBK, đến từ Tây Ban Nha, đồng tình rằng khách du lịch từ các nước Đông Á luôn ăn mặc diêm dúa so với cư dân địa phương. "Họ luôn mang theo những máy ảnh thật lớn", tài khoản @swedishblueberries bổ sung. "Nếu bạn nhìn thấy một du khách đang đứng giữa đường để chụp ảnh, rất có thể anh ta đến từ Trung Quốc", một người bình luận.

Một số ý kiến cho rằng người địa phương rất dễ nhận biết khách du lịch Trung Quốc, bởi họ thường mang túi quai chéo ngang hông và mặc đồ màu đỏ.Ảnh: Kike Fernandez/Shutterstock

Trái ngược, khách du lịch Mỹ được đánh giá là không quan tâm đến thời trang. "Nếu bạn thấy một người ngoại quốc đội mũ bóng chày, chắc chắn đó là người Mỹ", một ý kiến cho hay.

Một số bình luận bổ sung đặc điểm nhận dạng khác của du khách Mỹ là túi bao tử, quần short kaki túi hộp, giày thể thao và kem chống nắng. "Người Mỹ sẽ không bao giờ rời khỏi khách sạn mà không mang theo một chai nước", một người bình luận. Đặc biệt, nhiều người chỉ ra rằng khách du lịch Mỹ có thói quen nói to, và bị đánh giá là ồn ào nơi công cộng.

Du khách từ Australia thường có vẻ ngoài phóng khoáng. "Khi đến Bucharest (Romania), tôi đăng ký một tour đi bộ. Hướng dẫn viên nói: 'Chúng ta phải đợi, tôi chưa bao giờ dẫn tour nào không có người Australia. 30 giây sau, tôi thấy ba người nhập hội, đi dép xỏ ngón và mặc quần đùi lướt sóng. Hướng dẫn viên thông báo: 'Cuối cùng, chúng ta cũng có thể bắt đầu'", tài khoản @L3x1dos kể lại.

Dựa vào một số đặc điểm, bạn có thể bị nhận ra mình là du khách đến từ nước nào. Ảnh: Unsplash

"Họ thường cởi trần, đặc biệt là sau khi uống một vài ly bia. Họ cũng có vẻ tự hào nếu có làn da cháy nắng" là bình luận nổi bật về du khách Anh. Một số khác đồng tình với nhận xét rằng du khách Anh thà xếp hàng ở cửa hàng đồ ăn nhanh như McDonals còn hơn vào nhà hàng và thử một đặc sản mới.

Theo một bình luận được nhiều người ủng hộ, du khách Đức thường đi dép quai hậu với tất cao cổ. Khách từ các nước Bắc Âu thường được nhận diện với ủng đi bộ và balo lớn.

Tại khoản @The_Reto thì cho rằng, khách du lịch du đến từ quốc gia nào cũng sẽ ồn ào hơn người địa phương, thích chụp ảnh mọi thứ họ nhìn thấy và mua những thứ quà lưu niệm người dân không bao giờ mua. Đến xứ lạnh, du khách từ các quốc gia nhiệt đới thường "mặc như đang ở Bắc Cực".

Ngược lại, khách du lịch từ vùng ôn đới hay hàn đới có xu hướng ăn mặc mát mẻ hơn dân địa phương ở xứ nóng. "Tôi đã đổ mồ hôi khi đến Bồ Đào Nha từ Đan Mạch. Nhiệt độ lúc ấy là 15 độ C và tôi mặc một chiếc sơ mi, trong khi bạn bè người địa phương lại mặc áo khoác mùa đông", tài khoản @Gaylegaizen bình luận.

Một người khác chia sẻ: "Những người vừa rời khỏi thời tiết -10 độ C ở nước mình, tiết trời 13 độ C được xem là rất ấm áp! Họ không cho đó là lạnh. Điều ngược lại cũng đúng: Bạn sẽ thấy những khách du lịch Địa Trung Hải mặc áo khoác mùa đông, mũ len và khăn quàng dưới trời xuân 16 độ C.

Trung Nghĩa (Theo Reddit)