Dụ khách mua nhà đổ tiền vào 'dự án ma', lừa 130 tỷ đồng

Bắc NinhGiám đốc và kế toán Công ty xây dựng Hiền Khiêm bị cáo buộc dụ 56 khách hàng ký hợp đồng góp vốn vào dự án bất động sản 'bánh vẽ', thu gần 130 tỷ đồng.

Ngày 9/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa khởi tố, tạm giam Phan Văn Kiếm, 36 tuổi, Giám đốc ông ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm và kế toán Nguyễn Thị Phương, 37 tuổi, để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tống đạt quyết định khởi tố với Giám đốc Phan Văn Kiếm (áo kẻ). Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, Công ty Hiền Khiêm không phải chủ đầu tư dự án khu dân cư số 1 ở phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh. Doanh nghiệp không được cơ quan Nhà nước giao nhiệm vụ gì liên quan thực hiện dự án trên.

Thế nhưng từ đầu tháng 3 đến hết 4/2022, Khiến và Phương đã đưa ra các thông tin về việc Công ty Hiền Khiêm đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng. Hai người còn giới thiệu, sau này sẽ xin chủ trương đấu giá để giao đất ở dịch vụ cho khách hàng tại dự án trên.

Công ty qua đó ký 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, thu về gần 130 tỷ đồng. Công ty Hiền Khiêm cam kết trong vòng 36 tháng sẽ giao đất nhưng sau khi nhận tiền đã không thực hiện dự án theo cam kết mà chiếm đoạt tiền, dùng vào các việc khác nhau.

Ngoài ra, công an xác định Khiến và Phương còn huy động tiền góp vốn của kháhc hàng để thực hiện các dự án khác. Trong đó có dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung từ năm 2017 đến 2020 nhưng đến nay chưa được giao đất, chưa được trả tiền. Tại đây, hai người này cũng có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Công an khám xét trụ sở công ty trước sự chứng kiến của kế toán Nguyễn Thị Phương. Ảnh: Công an cung cấp

Khám xét Công ty Hiền Khiêm, cảnh sát đã thu nhiều con dấu, giấy tờ, tài liệu, ôtô liên quan. Công ty đổi tên thành Công ty TNHH tập đoàn Aninvest Việt Nam và treo thông báo chuyển địa điểm làm việc sang nơi khác để tiếp tục lừa đảo các nạn nhân khác, cơ quan điều tra cáo buộc.

Công an Bắc Ninh đề nghị người nào có liên quan việc góp vốn vào Công ty Hiền Khiêm hoặc nay là Công ty Aninvest Việt Nam nhằm thực hiện dự án dưới dạng hợp đồng như trên đến Phòng cảnh sát kinh tế cung cấp thông tin để được giải quyết.

Nhiều con dấu bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Phạm Dự