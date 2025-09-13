Du khách mong chờ khám phá miền Tây qua VnExpress Marathon Cần Thơ

Cần ThơCác runner từ Brunei, Anh, Mexico cho biết họ tham gia VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 để khám phá miền Tây qua chạy bộ.

Sáng 13/9, khu expo VnExpress Marathon (VM) Cần Thơ tại Công viên Sông Hậu chật kín runner đến nhận bib. Trong lần đầu tổ chức ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, VM thu hút 9.000 vận động viên, trong đó có hơn 100 người nước ngoài. Đông nhất là các runner Trung Quốc, rồi đến Hàn Quốc, Nhật Bản...

Nhiều runner quốc tế tỏ ra háo hức trước cơ hội trải nghiệm miền Tây qua cung đường của giải. Họ cho biết đường chạy bằng phẳng, khí hậu mát mẻ và bối cảnh sông nước giúp VM Cần Thơ mang đến cảm giác khác biệt so với các giải trước ở ven biển.

Chang Lung đặt mục tiêu chạy bán marathon dưới 2 giờ để tận hưởng bình minh trên sông Hậu. Ảnh: VnExpress Marathon

Chang Lung (Brunei), 61 tuổi, từng tham gia VM Nha Trang, Quy Nhơn. Tại Cần Thơ, ông thử sức với cự ly 21km. "Không khí expo hôm nay thực sự náo nhiệt và đông đúc, nhưng nhờ ban tổ chức phân luồng rõ ràng nên tôi nhận bib khá nhanh. Tôi kỳ vọng sẽ hoàn thành đường chạy dưới 2 giờ và tận hưởng bình minh trên sông Hậu", nam runner bày tỏ.

Chang cho biết ông đến Cần Thơ từ hôm qua, đã kịp thưởng thức phở, hủ tiếu, bánh canh và ấn tượng với sự hiếu khách của người dân tại đây cùng bầu không khí trong lành.

Anthony đặt mục tiêu 1 giờ 50 phút cho cự ly 21km. Ảnh: Hải Long

Anthony, runner 40 tuổi người Mexico, đã sống tại TP HCM 6 năm, xem giải lần này như cơ hội để trải nghiệm vùng đất mới cùng bạn gái. "Tôi từng tham gia khoảng 10 đến 15 giải VnExpress Marathon, nhưng chưa từng chạy ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố Cần Thơ cho tôi cảm giác khác biệt, không quá đông đúc, đường rộng, không khí dễ chịu", anh nói.

Richard (61 tuổi, Anh) đã sống ở TP HCM hơn hai thập kỷ, tham gia VM Cần Thơ vì giải trùng lịch công tác ở đây. Ông chia sẻ gia đình tới Cần Thơ từ hai ngày trước để tham quan kết hợp công việc. "Sau khi nhận bib, tôi muốn tìm ngay một món đặc sản để thưởng thức, mở đầu cho hành trình khám phá miền Tây," Richard nói.

Richard cùng con gái vui vẻ check-in cùng một nam runner người Việt tại expo của giải. Ảnh: Hải Long

Ở cự ly 42km, Kento Kabashima - runner Nhật Bản nhiều năm gắn bó với hệ thống VnExpress Marathon, đứng tập trung nghiên cứu đường chạy để chuẩn bị cho ngày thi đấu. Anh thuộc nhóm runner ưu tú, có khả năng tranh giải.

Kento chia sẻ: "Địa hình bằng phẳng ở đây rất phù hợp để thiết lập kỷ lục cá nhân. Không khí sông nước mang đến trải nghiệm mới lạ so với các giải ven biển trước đó. Đặt expo ngay bên Sông Hậu cũng tạo cảm giác rất riêng, khiến tôi thấy mình thực sự đang bước vào một hành trình khám phá Đồng bằng sông Cửu Long".

Kento hào hứng tham gia cự ly 42km sáng 14/9. Ảnh: Hải Long

Không chỉ du khách, nhiều người nước ngoài đang sinh sống tại Cần Thơ cũng chờ đợi ngày hội này. Martin Steirmann, đầu bếp người Đức, cho biết: "Tôi rất vui khi thành phố có một giải marathon lớn, nơi runner vừa rèn luyện thể thao vừa cảm nhận văn hóa và nét đẹp Cần Thơ. Vợ tôi sẽ chạy 21km, còn tôi sẽ đứng ở vạch đích để đón cô ấy".

