Du khách lội nước tham quan phố cổ Hội An

Nhiều tuyến đường ven sông tại phố cổ Hội An bị ngập sau mưa kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu bão Fengshen.

Anh Nguyễn Xuân Anh, nhiếp ảnh gia tại Hội An, cho biết chiều 22/10 nhiều hàng quán đóng cửa, dịch vụ du lịch tạm ngưng nhưng khu vực phố cổ vẫn đông đúc người dân và du khách qua lại.

Trong ảnh là đường Bạch Đằng nằm ven sông, thường ngập mỗi khi mưa lớn.