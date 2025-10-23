Du khách lội nước tham quan phố cổ Hội An

Nhiều tuyến đường ven sông tại phố cổ Hội An bị ngập sau mưa kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu bão Fengshen.
Anh Nguyễn Xuân Anh, nhiếp ảnh gia tại Hội An, cho biết chiều 22/10 nhiều hàng quán đóng cửa, dịch vụ du lịch tạm ngưng nhưng khu vực phố cổ vẫn đông đúc người dân và du khách qua lại.
Trong ảnh là đường Bạch Đằng nằm ven sông, thường ngập mỗi khi mưa lớn.
Chủ hộ kinh doanh trên đường Bạch Đằng đóng cửa hàng, di dời đồ đạc lên cao để tránh thiệt hại do nước lũ dâng.
Anh Xuân Anh cho hay trong ba tuyến chính Trần Phú, Nguyễn Thái Học và Bạch Đằng, chỉ có tuyến Bạch Đằng bị ngập sâu, đoạn sâu nhất khoảng 0,5 m.
Một du khách trên đường Bạch Đằng lội nước đi tham quan và ghi lại cảnh Hội An bị ngập.
Khu phố cổ chỉ cho phép đi bộ và xe đạp lưu thông. Xe máy, ôtô không được phép hoạt động trong khung giờ cấm 9-11h và 18-21h30.
Một quán cà phê trên đường Nguyễn Thái Học vẫn mở cửa đón khách.
Ann Mala, du khách đến từ Ba Lan, dạo quanh phố cổ Hội An khi trời còn mưa nhỏ, đường ngập nước. Ann ấn tượng với lối sống điềm tĩnh và tích cực của người Việt.
"Mưa ngập lụt, người dân vẫn thong thả ngồi trước hiên nhà, nhâm nhi cà phê, trong khi trẻ em vui đùa bì bõm trên đường. Tôi yêu nơi này", Ann nói.
Một góc đường Phan Chu Trinh ngập nước. Các hộ kinh doanh địa phương cho biết lượng khách tham quan phố cổ vẫn đông như thường lệ. Thời điểm gần cuối năm, khách quốc tế chiếm đa số, lượng khách trải đều các ngày trong tuần, khác với mùa hè khách nội địa thường tập trung đông cuối tuần.
Nhiều hộ kinh doanh dịch vụ tham quan trên sông Hoài chủ động ngưng nhận khách vì mưa lớn. Mực nước sông chiều 22/10 dâng cao, sát gầm cầu, khiến tàu, thuyền không thể lưu thông.
Sáng 22/10, nhiều khu vực vùng trũng ven biển thành phố Đà Nẵng như Hội An ngập cục bộ do mưa lớn và triều cường dâng cao.
Nhiều khu phố ở khu đô thị cổ đã ngập nước từ tối 21/10. Đây là khu vực cuối hạ lưu hệ thống sông Vu Gia, Thu Bồn nên thường xuyên bị ngập lụt khi mưa lớn trên thượng nguồn, kết hợp với thủy triều dâng cao.
Cơ quan khí tượng dự báo từ 23/10 đến đêm 24/10, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm; riêng nam Quảng Trị - Đà Nẵng 200-400 mm, cục bộ trên 700 mm. Mưa có thể kéo dài đến hết tháng 10. Lũ các sông nam Quảng Trị - Đà Nẵng có khả năng lên báo động hai, ba.
Mai Phương
Ảnh: Nguyễn Xuân Anh