Du khách kể khoảnh khắc 'thót tim' trong vụ cướp ở Louvre

PhápCặp vợ chồng du khách người Mỹ Jacob và Holly Barker có mặt ngay trong phòng trưng bày Apollon hôm 19/10, khi vụ cướp xảy ra và nghe thấy tiếng cắt kính từ nhóm trộm.

"Thật đáng sợ, cứ như trong phim. Chúng tôi biết phải hành động ngay", Jacob Barker kể. Nam du khách nói thêm "Không biết đằng sau tấm kính là một tên cướp cầm cưa máy hay hàng trăm kẻ khủng bố, nhưng chúng tôi hiểu mình không nên ở lại để biết câu trả lời."

Vợ chồng Barker được sơ tán vào sảnh chính cho đến khi du khách được phép rời khỏi bảo tàng. Trong đầu họ vẫn nghĩ có thể đây là một vụ xả súng hàng loạt hay tấn công khủng bố. Nhưng dù hỗn loạn, mọi người vẫn giữ trật tự, không cần ai hướng dẫn gì", Barker nói.

Curt Dale Clark, Giám đốc Nghệ thuật Nhà hát Âm nhạc Bang Maine (Mỹ), cho biết ông cùng 28 thành viên trong đoàn kịch vừa xem "5 đến 6 tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp" hôm 19/10, khi họ chuẩn bị bước sang căn phòng bên cạnh - nơi vụ cướp xảy ra.

Curt Dale Clark, cùng đoàn kịch của mình có mặt tại bảo tàng Louvre khi vụ cướp xảy ra. Ảnh: WMTV

Clark kể rằng các nhân viên an ninh Louvre bất ngờ có thái độ "khó chịu và thô lỗ", khiến đoàn bối rối vì không ai hiểu tiếng Pháp. Chỉ đến khi thấy lực lượng đặc nhiệm và binh sĩ xuất hiện, họ mới nhận ra có điều nghiêm trọng đang diễn ra. "Khi nhìn thấy đội SWAT và quân đội, tôi nghĩ có chuyện lớn rồi. Cả đoàn lập tức quay lại và chạy đi", ông nói và cho biết ban đầu, nhóm tưởng rằng có một vụ tấn công khủng bố.

Đoàn khách nhanh chóng được hướng dẫn xuống sảnh chính khi lực lượng vũ trang tiếp tục đổ vào tòa nhà. Clark cho biết cả nhóm "thực sự hoảng sợ" nhưng may mắn không ai bị thương. "Chúng tôi tìm thấy nhau và ra ngoài an toàn. Phản ứng của cảnh sát và quân đội Pháp diễn ra gần như tức thì", Clark nói.

Hiện danh tính những kẻ chủ mưu vụ trộm vẫn chưa được xác định.

Khoảnh khắc nghi phạm tẩu thoát khỏi bảo tàng Louvre Nhóm trộm tẩu thoát bằng thang nâng. Video: Bảo tàng Louvre

Theo Công tố viên Paris Laure Beccuau, hơn 100 điều tra viên đang truy tìm bốn nghi phạm đã lấy đi các báu vật trị giá khoảng 102,1 triệu USD (tương đương 88 triệu euro). Nhóm này cải trang thành công nhân xây dựng, dùng thang nâng để tiếp cận cửa sổ tầng hai, cắt kính bằng máy mài rồi đột nhập vào phòng trưng bày Galerie d’Apollon. Nhóm trộm lấy đi hàng nghìn viên kim cương cùng nhiều món trang sức vô giá trước khi tẩu thoát bằng xe tay ga.

Theo Bộ Văn hóa Pháp, các món bị đánh cắp gồm vương miện kim cương và ngọc bích từng thuộc về Hoàng hậu Marie-Amélie - vợ của Hoàng đế Napoleon III và Nữ hoàng Hortense, con gái của vợ đầu Napoleon Bonaparte.

Hoa tai và vòng cổ ngọc lục bảo từng thuộc về hoàng hậu Marie-Louise được trưng bày tại bảo tàng Lourve trước khi bị cướp. Ảnh: AFP

Công tố viên Paris Laure Beccuau, cho biết những kẻ trộm sẽ không bao giờ thu được 88 triệu euro nếu dại dột tháo rời hay nung chảy các món trang sức này. "Chúng tôi chỉ hy vọng họ sẽ nghĩ lại và không hủy hoại những báu vật này", Beccuau nói.

Hiện cơ quan điều tra vẫn mở rộng vụ án, các chuyên gia pháp y đang phân tích ADN từ tang vật thu tại hiện trường. Ngoài vương miện và ngọc bích, các món bị mất còn có chuỗi vòng cổ, khuyên tai sapphire, ngọc lục bảo của Hoàng hậu Marie-Louise - vợ thứ hai của Napoleon, trâm cài đựng thánh tích và nút áo ngực của Hoàng hậu Eugénie.

Giới chức lo ngại nhóm tội phạm sẽ phá hủy những viên kim cương không được bảo hiểm để bán lại, song khẳng định chúng sẽ không bao giờ thu được giá trị thực của các báu vật này.

Khoảnh khắc nhóm cướp trộm trang sức ở bảo tàng Louvre Khoảnh khắc tên trộm phá tủ kính trộm cổ vật ở bảo tàng Louvre, Pháp ngày 19/10. Video: BFMTV

