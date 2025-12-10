Du khách được miễn visa vào Mỹ có thể phải khai lịch sử mạng xã hội

Mỹ có kế hoạch yêu cầu du khách từ những nước được miễn visa phải khai lịch sử hoạt động mạng xã hội trong vòng 5 năm trước khi nhập cảnh.

Theo thông tin đăng trên Công báo Liên bang Mỹ ngày 9/12, đề xuất này sẽ được áp dụng với du khách nhập cảnh từ 42 quốc gia được miễn visa vào nước này, trong đó có Anh, Pháp, Australia và Nhật Bản. Những du khách trong diện này trước đây chỉ cần xin visa điện tử (ESTA) và cung cấp một số thông tin cá nhân cơ bản.

Người dân xếp hàng chờ kiểm tra an ninh tại sân bay ở Washington, Mỹ, hôm 10/11. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, theo quy định mới, việc cung cấp lịch sử hoạt động mạng xã hội sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc trong các đơn xin ESTA. Người nộp đơn cần trình bày lịch sử dùng mạng xã hội trong vòng 5 năm.

Họ cũng phải cung cấp thêm các dữ liệu như số điện thoại trong 5 năm qua, địa chỉ email trong 10 năm qua, thông tin cá nhân của các thành viên gia đình và thông tin sinh trắc học.

Người dân Mỹ có 60 ngày để phản hồi về đề xuất này kể từ khi nó được đăng trên Công báo Liên bang.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thắt chặt các hạn chế nhập cảnh vào Mỹ, một phần của chiến dịch trấn áp nhập cư quy mô lớn. Theo AFP, việc Mỹ cùng Mexico, Canada đăng cai World Cup 2026 chắc chắn sẽ thu hút lượng lớn người hâm mộ bóng đá từ khắp nơi trên thế giới.

Ngọc Ánh (Theo AFP)