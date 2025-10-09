Du khách đột tử khi chơi trò nhà ma

MỹMột phụ nữ khoảng 60 tuổi đã tử vong sau khi tham gia trò Dinh thự ma ám tại công viên Disneyland ở Anaheim, California, ngày 6/10.

Sở Cảnh sát thành phố Anaheim, quận Cam, bang California, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 giờ địa phương. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Anaheim đã có mặt tại hiện trường và ghi nhận một người phụ nữ khoảng 60 tuổi bất tỉnh sau khi kết thúc trò chơi nhà ma trong công viên.

Trong khi chờ nhân viên y tế, nhân viên an ninh Disneyland đã tiến hành sơ cứu, hô hấp nhân tạo (CPR) cho nữ du khách. Người phụ nữ tiếp tục được chuyển đến một bệnh viện địa phương và đã tử vong ngay khi đến viện.

"Đây dường như là một tai biến y khoa đáng tiếc và chúng tôi gửi lời chia buồn đến gia đình", cảnh sát địa phương nói và cho biết thêm không có dấu hiệu sự cố kỹ thuật nào liên quan đến trò chơi. Khu vực nhà ma đã mở cửa trở lại ngay sau sự cố. Văn phòng Pháp y của Sở Cảnh sát Quận Cam cam kết sẽ xác định nguyên nhân tử vong chính thức.

Du khách xếp hàng chờ tham quan Ngôi nhà ma ám tại Disneyland ở Anaheim, California, Mỹ. Ảnh: Gary Coronado/Los Angeles Times

Trò Dinh thự ma ám (Haunted Mansion) tại công viên Disneyland là một trong những trò chơi kinh điển, mô phỏng chuyến tham quan tòa biệt thự ma quái. Du khách ngồi trên các "xe ma" - những khoang ghế nhỏ di chuyển chậm với tốc độ khoảng 1,6 km/giờ, chạy trên đường ray khép kín xuyên suốt tòa nhà. Khi xe di chuyển, người chơi sẽ đi qua các căn phòng tối, hành lang dài, nghĩa trang và không gian được trang trí như ngôi nhà của hồn ma, kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và hình ảnh 3D.

Phiên bản hiện tại là Haunted Mansion Holiday, kết hợp các nhân vật trong bộ phim nổi tiếng The Nightmare Before Christmas của Tim Burton với những chi tiết cổ điển của trò chơi, tạo nên không gian vừa ma mị vừa vui nhộn, đặc biệt vào mùa Halloween và Giáng sinh.

Dennis Speigel, Giám đốc điều hành công ty tư vấn giải trí International Theme Park Services Inc., nhận định trò Haunted Mansion thường khiến du khách "buồn ngủ hơn là gặp vấn đề sức khỏe."

Trò nhà ma hoặc It’s a Small World là những nơi ít ai nghĩ có chuyện như vậy xảy ra, những trò này như thể dành cho những người già", ông Dennis Speigel nói, đồng thời cho hay Disney luôn đảm bảo mức độ minh bạch, an toàn của các trò chơi ở mức cao nhất. Theo ông, chơi các trò trong Disneyland suốt một tháng còn an toàn hơn lái xe một ngày trên tuyến cao tốc 405 - con đường vốn nổi tiếng đông đúc và nguy hiểm ở California,

Dù hiếm, các trường hợp tử vong tại công viên giải trí vẫn có thể xảy ra. Speigel dẫn ví dụ vụ một người đàn ông 32 tuổi tử vong tháng trước khi đi tàu lượn siêu tốc tại Universal Studios Epic Universe ở Orlando. Ông khẳng định những sự cố hy hữu như vậy không đáng để khiến du khách sợ hãi. Bởi các công viên giải trí như Disney và Universal, đều được bảo trì nghiêm ngặt hằng ngày, theo tuần và tháng.

Tại bang California, Bộ Quan hệ Lao động chịu trách nhiệm giám sát an toàn các trò chơi giải trí. Vụ việc nhấn mạnh rằng dù những trò chơi chậm và được thiết kế cho mọi lứa tuổi, các tai biến y khoa vẫn có thể xảy ra và việc tuân thủ an toàn sức khỏe cá nhân khi tham gia các hoạt động giải trí luôn cần thiết.

Mai Phương (Theo Fox News)