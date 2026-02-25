Du khách đội mưa lên huyệt đạo thiêng lấy 'nước tiên' cầu may

Sau khi dùng xe trung chuyển, du khách đi bộ gần một km để đến được huyệt đạo Am Tiên.

Theo sử sách, nơi đây là vùng đất gắn với Bà Triệu – người dấy binh khởi nghĩa đánh quân Đông Ngô năm 248. Điểm chính giữa đỉnh Ngàn Nưa được dân gian quan niệm là một trong ba “huyệt đạo thiêng” của Việt Nam, bên cạnh Núi Đá Chông (Hà Nội) và Núi Bà Đen (Tây Ninh) – nơi đất trời giao hòa, linh khí tụ hội.