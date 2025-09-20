Du khách đổ đến chụp ảnh cùng cụ bà 94 tuổi

Cụ bà Margherita Ciarletta 94 tuổi, là người cuối cùng mặc trang phục truyền thống có tuổi đời hàng thế kỷ ở ngôi làng Scanno, vùng Abuzzo, thu hút thu khách chụp ảnh cùng.

Mỗi sớm, khi những con hẻm lát đá của Scanno, một trong những ngôi làng đẹp nhất Italy, còn ngái ngủ, người ta lại thấy bóng dáng quen thuộc của cụ Margherita Ciarletta. Dáng người nhỏ nhắn trong bộ váy len tối màu, đầu đội khăn xếp nếp, cụ chậm rãi bước đi, mang theo cả một phần lịch sử đang dần phai mờ của vùng Abruzzo.

Cụ không phải một nhân vật hoàng gia, nhưng người dân địa phương và du khách đều gọi cụ bằng cái tên trìu mến "L'Ultima Regina" - Nữ hoàng cuối cùng. Bởi lẽ, cụ là người phụ nữ duy nhất ở Scanno còn mặc bộ trang phục truyền thống mỗi ngày, một thói quen đã kéo dài suốt 76 năm.

"Tôi bắt đầu mặc nó từ năm 18 tuổi. Chồng tôi không thích lắm, nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản tôi", cụ Ciarletta chia sẻ với giọng nói rõ ràng, ánh mắt sắc sảo.

Sự kiên trì của cụ đã vô tình biến cụ thành một "điểm đến" không thể bỏ lỡ. Du khách từ khắp nơi trên thế giới tìm đến Scanno không chỉ để chiêm ngưỡng những nhà thờ cổ kính hay hồ nước hình trái tim dưới chân núi, mà còn để được gặp gỡ, trò chuyện và xin một tấm ảnh cùng "nữ hoàng".

Họ lang thang qua các con hẻm, gõ cửa từng nhà cho đến khi tìm thấy cụ để chụp ảnh selfie. Tuy nhiên, bà Ciarletta không thích trở thành tâm điểm chú ý. Bà nhấn mạnh mình không phải là ngôi sao, chỉ là người bình thường tự hào về cội rễ nông thôn của mình.

Bộ trang phục mà cụ Ciarletta mặc không đơn thuần là quần áo. Nó là một di sản văn hóa, một ngôn ngữ không lời kể về lịch sử hàng trăm năm của phụ nữ Scanno. Xưa kia, trang phục này có hai phiên bản.

Loại cụ Ciarletta mặc là trang phục thường ngày, làm từ len và cotton, thiết kế đơn giản, bền chắc để tiện cho công việc đồng áng và nội trợ. Phiên bản còn lại là trang phục lễ hội, cầu kỳ hơn rất nhiều với vải vóc sang trọng, các chi tiết thêu tay tinh xảo và mũ đội đầu đặc trưng. Dựa vào màu sắc và phụ kiện, người ta có thể biết được địa vị xã hội và tình trạng hôn nhân của người mặc.

Cùng với sự phát triển của xã hội, những bộ váy áo hiện đại tiện dụng đã dần thay thế trang phục truyền thống. Những người phụ nữ khác cất chúng vào tủ, chỉ mặc trong các dịp lễ hội đặc biệt. Riêng cụ Ciarletta thì không. Kể cả khi hai người chị em gái của cụ, cũng là những người từng mặc trang phục này, qua đời, cụ vẫn trung thành với lựa chọn của mình.

Chính sự bền bỉ đó đã khiến câu chuyện của "nữ hoàng cuối cùng" vượt ra khỏi ranh giới ngôi làng. Tin tức lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của truyền thông và các nhà nghiên cứu văn hóa. Nhận thấy giá trị độc đáo này, chính quyền địa phương đang tích cực vận động để UNESCO công nhận bộ trang phục Scanno là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bà Ciarletta chụp ảnh với du khách. Ảnh: CNN

Cụ Ciarletta sinh ra và lớn lên ở Scanno, hiếm khi rời khỏi nơi này. Cuộc đời cụ gắn liền với sự thăng trầm của thị trấn. Cụ đã chứng kiến Scanno từ một trung tâm sầm uất với những gia đình nông dân giàu có, dân số hơn 4.000 người vào những năm 1920, dần trở nên thưa vắng.

Trong nhiều thế kỷ, Scanno từng thịnh vượng với các gia đình nông dân giàu có cạnh tranh xây dựng dinh thự, nhà thờ và đài phun nước lộng lẫy. Những con phố hẹp của làng là mê cung của các cung điện baroque, romanesque và gothic xen kẽ với những ngôi nhà khiêm tốn.

Làn sóng di cư đến các thành phố lớn và ra nước ngoài, chủ yếu là Mỹ, để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn đã khiến dân số thị trấn hiện chỉ còn khoảng 1.600 người, theo số liệu từ Viện Thống kê Quốc gia Italy (Istat). Nhiều ngôi nhà đá cổ kính bị bỏ không, những con hẻm vốn tấp nập nay trở nên tĩnh lặng.

Giữa sự đổi thay đó, sự hiện diện của cụ Ciarletta với bộ trang phục không đổi qua năm tháng như một sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Cụ vẫn sống trong ngôi nhà đá từ năm 1950, dù đã lớn tuổi, vẫn tự mình quản lý các công việc hàng ngày, chỉ thỉnh thoảng cần gậy chống. Khi các cháu đến thăm, cụ thích nấu món mì sfoglia thủ công và gnocchi với rau cải xanh, đặc sản địa phương ở Abruzzo, vùng nổi tiếng với ẩm thực mộc mạc. Đổi lại, các cháu giúp bà xua đuổi những du khách không mời mà đến.

Việc trở thành tâm điểm chú ý đôi khi cũng mang lại phiền toái. Cụ đã từng từ chối các đoàn làm phim. Dù vẫn thường chào đón hầu hết du khách, thoải mái khi được chụp ảnh để đăng lên Instagram, cụ cũng từng đuổi những khách du lịch đi lạc vào nhà mình.

Hoài Anh (Theo CNN)