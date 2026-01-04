Du khách đổ đến check in vườn hoa xuân cạnh ga metro

Vườn hoa do một đơn vị tư nhân đầu tư, mở cửa miễn phí cho người dân và du khách. Sau khi tham qua, chụp ảnh tại đây, du khách ghé thăm các điểm vui chơi khác như bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bờ sông.

Ngoài di chuyển bằng metro đến ga Ba Son, du khách có thể gửi xe tại các điểm trên đường Nguyễn Siêu, Nguyễn Hữu Cảnh, công viên bờ sông Sài Gòn, sau đó đi bộ vào vườn hoa.