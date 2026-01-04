Du khách đổ đến check in vườn hoa xuân cạnh ga metro

Ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, vườn hoa bên sông Sài Gòn (quận 1 cũ) tấp nập khách tới dạo chơi, chụp ảnh.
Khu vườn trang trí chủ đề Tết nằm cạnh ga ngầm metro Ba Son (góc phải) và cầu Ba Son. Vị trí thuận tiện di chuyển cùng không gian rộng rãi, thoáng mát thích hợp cho người dân, du khách tham quan.
Các tiểu cảnh mang phong cách miền quê như cầu tre, bãi rơm, nón lá được dựng ở nhiều nơi trong khu vườn trung tâm thành phố.
Ngoài ra, các loài hoa của miền Nam như sao nhái, dừa cạn, cúc mâm xôi, hướng dương cũng được thiết kế, sắp xếp thành từng cụm, với nhiều bố cục hình dáng, phục vụ nhu cầu chụp ảnh của người dân.
Hải Đăng cùng nhóm bạn đi metro lên vườn hoa chụp bộ ảnh xuân dịp đầu năm. "Vườn hoa không quá rộng, khoảng 1.000 m2 nhưng đẹp rực rỡ, thuận tiện để ghé chơi và chụp các bức hình đầy không khí Tết", nam sinh 25 tuổi nói.
Nhiều gia đình đưa các em nhỏ đến vui chơi. Bé Hana hơn một tuổi được mẹ chuẩn bị trang phục kèm phụ kiện Tết đến chụp hình.
Cạnh vườn hoa có không gian nghệ thuật sắp đặt với các vòng tròn kim loại và dây đan đa sắc, tạo hiệu ứng thị giác như đường hầm ánh sáng.
Thời gian tới khu vườn tiếp tục được chăm sóc, trang trí thêm hoa, tiểu cảnh cho dịp Tết Nguyên đán.
Vườn hoa do một đơn vị tư nhân đầu tư, mở cửa miễn phí cho người dân và du khách. Sau khi tham qua, chụp ảnh tại đây, du khách ghé thăm các điểm vui chơi khác như bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bờ sông.
Ngoài di chuyển bằng metro đến ga Ba Son, du khách có thể gửi xe tại các điểm trên đường Nguyễn Siêu, Nguyễn Hữu Cảnh, công viên bờ sông Sài Gòn, sau đó đi bộ vào vườn hoa.
Quỳnh Trần