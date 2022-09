Du khách đến Đồng Văn tăng mạnh

Hà GiangHơn 350.000 du khách đến Đồng Văn, tăng 600% so với cùng kỳ năm 2021, từ đầu năm đến nay.

Theo tỉnh Hà Giang, nhờ lượng du khách tăng cao doanh thu về du lịch của huyện Đồng Văn đạt hơn 300 tỷ đồng. "Thời gian tới, lượng khách đến Đồng Văn sẽ tăng mạnh các đợt nghỉ cuối tuần, nhất là dịp lễ hội hoa tam giác mạch tổ chức vào cuối năm", địa phương này dự báo.

Lần đầu đến trải nghiệm cao nguyên đá Đồng Văn, Christian Shaun - du người Anh cho biết rất thích thú với phong cảnh thiên nhiên, cũng như những nét văn hóa độc đáo của người dân bản địa.

Đồng Văn có nhiều điểm tham quan, trải nghiệm, trong đó nổi bật với các điểm đến gồm:

Khu di tích kiến trúc nhà Vương: Công trình độc đáo, được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, mô phỏng theo kiến trúc Trung Quốc (đời Mãn Thanh) với những đường cong, nét lượn, trạm trổ tinh xảo. Đây không chỉ là dinh thự mà còn là pháo đài phòng thủ giữa cao nguyên đá trong thời kỳ lịch sử. Nhà Vương có diện tích trên 1.000 mét đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Khu dinh thự này đã được trùng tu lại và trở thành một điểm nhấn độc đáo trong chuyến du lịch đến cao nguyên đá Đồng Văn.

Phố cổ Đồng Văn. Ảnh: Anh Phương

Phố cổ Đồng Văn: Dãy phố dài gần một km được hình thành cách đây gần một thế kỷ, với những nét kiến trúc đặc trưng của đồng bào vùng cao với nhà trình tường, mái ngói âm dương, nền lát đá... Điểm nhấn và bắt đầu của dãy phố là khu chợ cổ, được xây bằng đá mái lợp ngói âm dương. Phố cổ Đồng Văn còn hơn 40 ngôi nhà 100-300 tuổi, trong đó ngôi nhà của dòng họ Lương được xác định là lâu đời nhất. Những đêm rằm, toàn bộ dãy phố được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng đỏ với nhiều kích cỡ, phục vụ ẩm thực và các hoạt động văn hóa khác.

Cột cờ Lũng Cú: Điểm du lịch mang ý nghĩa lịch sử thiêng liêng. Đứng trên đỉnh Lũng Cú, có thể nhìn bao quát quanh cảnh hùng vĩ xung quanh. Cột cờ Lũng Cú nằm ở độ cao trung bình 1.600 mét so với mặt biển, bên trái là thung lũng Thèn Ván, bên phải là đầu nguồn dòng sông Nho Quế bắt đầu từ Vân Nam Trung Quốc đổ về Đồng Văn, Mèo Vạc.

Ngoài ra du khách có thể khám phá Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm, xã Sủng Là; thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú...

Một ngôi làng cổ tại huyện Đồng Văn. Ảnh: Văn Thao - Công Sáu

Lãnh đạo huyện Đồng Văn cho biết, địa phương sẵn sàng các phương án xử lý tình huống, phòng ngừa rủi ro trong quá trình tổ chức đón khách du lịch mùa cuối năm. "Hiện lượng khách du lịch đã quay trở lại Đồng Văn ngày một đông. Dịp cuối tuần các cơ sở lưu trú, khách sạn, homestay luôn kín phòng, dịch vụ ăn uống hoạt động hết công suất", lãnh đạo huyện chia sẻ.

Hà Giang là tỉnh địa đầu của Tổ quốc, phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía Tây giáp tỉnh Yên Bái và Lào Cai, phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang, phía Bắc giáp Trung Quốc. Các cung đường Hà Giang quanh co, cheo leo vốn đầy thách thức cho người lái xe. Là tỉnh miền núi cao nên khí hậu ở Hà Giang lạnh rõ rệt so với vùng thấp và trung du kế cận. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 21-23 độ C. Nét nổi bật của khí hậu là độ ẩm cao trong năm, mưa nhiều và kéo dài. Bạn có thể du lịch Hà Giang vào bất kỳ mùa nào trong năm, nhưng thời gian đẹp nhất là tháng 10, 11 và 12, khi hoa tam giác mạch hay những cánh đồng cải khoe sắc...

Thao Sáu