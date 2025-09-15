Du khách đạt kỷ lục đặt chân đến 195 quốc gia với thời gian nhanh nhất

Michael Zervos, nhà làm phim người Mỹ, lập kỷ lục Guinness đi qua 195 quốc gia trên thế giới trong 499 ngày.

Gần như mỗi sáng trong suốt hơn một năm, Micheael Zervos, 35 tuổi, người Mỹ gốc Hy Lạp lại thức dậy ở một quốc gia mới. Trong chuyến đi vòng quanh thế giới bắt đầu từ đầu năm 2024, anh đã đến gần 200 quốc gia trong 499 ngày, giành Kỷ lục Guinness "Người đến các quốc gia trên thế giới trong thời gian nhanh nhất" (được Liên Hợp Quốc công nhận).

Dù vậy, chuyến đi này của Michael không đơn thuần là cuộc đua về thời gian để lập kỳ tích hay hành trình khám phá du lịch thông thường. Anh đi khắp thế giới để thực hiện dự án mang tên Project Kosmos, được ấp ủ từ thời đại dịch, với mong muốn kết nối con người từ mọi nền văn hóa thông qua những câu chuyện về niềm vui. Trong suốt chuyến đi, anh hỏi người dân địa phương ở mỗi quốc gia câu hỏi duy nhất: "Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời bạn là gì?".

Micheael Zervos đặt chân đến 195 quốc gia trong 499 ngày. Ảnh: Guinness World Records

Những chia sẻ của họ được ghi lại các video, với sự góp mặt của mọi lứa tuổi, tầng lớp. Tất cả đều mỉm cười hoặc rơi nước mắt khi kể lại những khoảnh khắc quý giá nhất của họ như âu yếm con mèo cưng, nhận chìa khóa ngôi nhà mới hay gặp lại mẹ sau thời gian dài.

Michael cho biết trải nghiệm bị trầm cảm trong đại dịch và nhận thấy những cảm xúc tương tự ở nhiều người đã truyền cảm hứng để anh đi khắp thế giới ghi lại các câu chuyện hạnh phúc của nhân loại.

Michael, sống tại Detroit, bang Michigan, Mỹ, mất năm rưỡi lên kế hoạch cho chuyến đi. Anh giữ bí mật với bạn bè và gia đình vì sợ ý tưởng của mình không thành hiện thực. Nhưng khi liên hệ với các nhà tài trợ, những người từng lập kỷ lục trước đó, anh được mọi người nhiệt tình động viên, hỗ trợ.