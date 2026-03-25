Du khách có thể bị hủy visa vì dữ liệu trong điện thoại

Lực lượng an ninh biên giới ở nhiều quốc gia có thẩm quyền khám xét dữ liệu điện tử trên thiết bị cá nhân của hành khách nhằm ngăn chặn tội phạm hoặc lao động trái phép

Lực lượng an ninh biên giới Australia (ABF) trở nên nổi tiếng qua chương trình thực tế Border Security: Australia's Front Line, ghi lại cảnh họ khám xét, phát hiện nhiều vụ vi phạm của hành khách nhập cảnh vào Australia. Trong tập 14, mùa 16 phát sóng tháng 9/2025, một khách Việt đã bị lực lượng này kiểm tra tin nhắn điện thoại, qua đó phát hiện sử dụng visa du lịch để lao động trái phép.

Việc lực lượng này kiểm tra dữ liệu điện thoại du khách khiến nhiều người thắc mắc về quyền hạn tiếp cận các dữ liệu cá nhân. Theo tờ ABC của Australia, lực lượng an ninh này có thẩm quyền kiểm tra mọi loại hàng hóa tại cửa khẩu, bao gồm tài liệu điện tử và hình ảnh trên điện thoại di động hay các thiết bị cá nhân khác.

Khách Việt bị hủy thị thực vì tin nhắn trong điện thoại. Ảnh chụp màn hình

Vào tháng 2, ABF đã kiểm tra ngẫu nhiên một hành khách Trung Quốc nhập cảnh theo diện visa du học, phát hiện 21 video bị cáo buộc là tài liệu lạm dụng trẻ em lưu trữ trong thiết bị điện tử. Cơ quan chức năng đã ra quyết định từ chối nhập cảnh, phạt hành chính 660 AUD (khoảng 11 triệu đồng) và đưa người này vào khu tạm giữ để chờ trục xuất trên chuyến bay sớm nhất.

"Việc ngăn chặn các tài liệu lạm dụng trẻ em là một phần quan trọng trong vai trò của ABF nhằm bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng", Thanh tra Mark Vaughan thuộc ABF nói.

Theo số liệu từ ABF, chỉ trong hai tuần đầu năm 2026, 17 trường hợp du khách bị chặn lại vì tàng trữ tài liệu lạm dụng trẻ em trên thiết bị điện tử, dẫn đến việc bị hủy visa và bắt giữ.

Về quyền hạn cá nhân, hành khách có thể từ chối để nhân viên an ninh khám xét thiết bị điện tử nhưng điều này đồng nghĩa với nguy cơ bị tạm giữ, đồng thời chuyển giao cho cơ quan thực thi pháp luật để xử lý tiếp.

"Nếu bạn từ chối, cơ bản họ sẽ giam bạn và kiểm tra các vật dụng đó", ông Daniel Hannay, Giám đốc hãng luật Hannay Lawyers, cho biết.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện thông tin liên quan đến hàng cấm hoặc vi phạm Đạo luật Hải quan và các vấn đề an ninh, sĩ quan ABF có thể sao chép lại tài liệu, không cần sự có mặt của chủ sở hữu thiết bị. Khái niệm "tài liệu" ở đây bao gồm toàn bộ dữ liệu lưu trữ trên điện thoại, thẻ SIM, máy tính xách tay và các thiết bị ghi điện tử cá nhân khác.

Đối với những trường hợp được phép nhập cảnh sau khi khám xét, không phát hiện sai phạm, hành khách có quyền nộp đơn yêu cầu ABF xóa bỏ các dữ liệu đã bị sao chép.

Ngoài Australia, Mỹ, nhiều quốc gia khác như New Zealand, Canada, Mỹ cũng quy định về việc kiểm tra dữ liệu trên thiết bị cá nhân ở hải quan. Trong năm 2024, Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) đã kiểm tra 47.000 thiết bị từ 420 triệu lượt người đi qua các cửa khẩu.

Minh họa việc du khách bị kiểm tra điện thoại. Ảnh: ABC

Bà Sophia Cope, luật sư cao cấp tại Tổ chức Biên giới Điện tử (EFF), nói du khách có thể chọn cung cấp mật khẩu hay không. Nếu cung cấp, CBP có thể kiểm tra, sao chép thông tin kỹ thuật số nhạy cảm. Nếu không, CBP vẫn tịch thu thiết bị và tiến hành thẩm vấn thêm.

Để giảm thiểu rủi ro, các chuyên gia khuyến cáo du khách nên thực hiện các bước chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đặt chân tới sân bay. Việc tắt hoàn toàn điện thoại và máy tính trước khi nhập cảnh được xem là biện pháp hữu hiệu để đưa thiết bị về trạng thái bảo mật cao.

Đồng thời, hành khách nên tắt các tính năng mở khóa bằng khuôn mặt (Face ID) hoặc vân tay vì nhân viên an ninh sẽ dễ dàng yêu cầu bạn mở khóa bằng các hình thức sinh trắc học này hơn ép buộc cung cấp mật khẩu. Trong trường hợp thiết bị bị tịch thu, du khách cần yêu cầu biên lai tài sản để làm căn cứ pháp lý cho việc đòi lại thiết bị sau này.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo tuyệt đối không nên xóa trắng dữ liệu hoặc sử dụng điện thoại mới hoàn toàn khi đi du lịch. Một thiết bị không có dữ liệu thường bị coi là "dấu hiệu nghi vấn" khiến lực lượng chức năng soi xét kỹ hơn. Thay vào đó, giải pháp an toàn là xóa chọn lọc những thông tin nhạy cảm thay vì xóa sạch toàn bộ.

Hoài Anh (Theo ABC, Guardian)