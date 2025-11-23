Du khách chờ săn mây, check in hoa dã quỳ từ rạng sáng

Nhiều xe phân khối lớn xếp hàng dài di chuyển qua cổng vào Vườn Quốc gia Ba Vì rạng sáng 22/1. Trục đường chính trong vườn dài 11 km, nhiều đoạn dốc cao, dài.
Các cửa bán vé vào cổng luôn kín khách. Giá vé người lớn 60.000 đồng, học sinh, sinh viên giảm còn 10.000-20.000 đồng.
Tại một điểm săn mây, hàng trăm du khách xếp hàng chờ khoảnh khắc bình minh. Sáng 22/11 mặt trời lên lúc 6h15, nhiều du khách cho biết phải di chuyển từ 2-3h.
Một số khách còn mang theo lều cắm trại từ tối hôm trước để kịp săn mây, ngắm bình minh.
Nguyễn Phú Bình 18 tuổi cùng nhóm bạn 10 người đi xe máy 20 km từ 4h. “Chúng tôi khởi hành sớm để có chỗ đẹp, phải hai lần thay đổi vị trí mới tìm được nơi ngắm mây ưng ý”. Bình (ngoài cùng bên trái) nói.
Thời tiết tại Vườn quốc gia Ba Vì khoảng 14 độ. Một số khách khoác thêm áo mưa để cản gió, giữ ấm. Thời điểm săn mây lý tưởng theo chia sẻ của người có kinh nghiệm là bình minh sau cơn mưa, độ ẩm cao.
Du khách đứng kín bên đường, kéo dài khoảng 100 m, chờ bình minh lên.
Ban quản lý vườn lắp đặt thang cho du khách check in và ngắm hoa dã quỳ.
Hoa dã quỳ thuộc loài thân thảo cao trung bình từ 1-2 m, có thể cao đến 3 m trong điều kiện tốt. Thân cây lúc mới trưởng thành có màu xanh lá, sau đó chuyển sang màu xám nâu khi hóa gỗ.
Hoa dã quỳ nở rộ dọc tuyến đường di chuyển. Mùa hoa dã quỳ kéo dài từ khoảng giữa tháng 11 đến đầu tháng 12.
Vườn quốc gia Ba Vì rộng 11.000 ha, cách trung tâm Hà Nội 50 km, du khách mất khoảng 1h di chuyển.
