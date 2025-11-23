Du khách chờ săn mây, check in hoa dã quỳ từ rạng sáng

Nguyễn Phú Bình 18 tuổi cùng nhóm bạn 10 người đi xe máy 20 km từ 4h. “Chúng tôi khởi hành sớm để có chỗ đẹp, phải hai lần thay đổi vị trí mới tìm được nơi ngắm mây ưng ý”. Bình (ngoài cùng bên trái) nói.