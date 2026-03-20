Du khách bị trúng đạn tại trường bắn súng ở Thái Lan

Nữ du khách bị trúng đạn vào mặt khi tham quan trường bắn tại huyện Kathu, Phuket, đặt ra vấn đề an toàn trong các hoạt động du lịch mạo hiểm tại Thái Lan.

Khoảng 18h10 ngày 18/3, cảnh sát địa phương huyện Kathu, Phuket, Thái Lan nhận được tin báo về một vụ nổ súng gây thương tích cho người nước ngoài tại cơ sở bắn súng nằm đối diện khu du lịch Tiger Kingdom. Nạn nhân được xác định là bà Li Li, 52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, bà Li Li cùng một người bạn đến trường bắn này để trải nghiệm dịch vụ bắn súng giải trí. Sau khi hoàn tất buổi tập dưới sự hướng dẫn của nhân viên, hai du khách di chuyển ra khu vực phía trước làn bắn để chụp ảnh kỷ niệm. Lúc này, một tiếng nổ vang lên. Tài xế taxi đợi nhóm khách bên ngoài là người đầu tiên phát hiện bà Li Li bị thương và hô hoán nhân viên hỗ trợ. Nạn nhân lập tức được đưa đến Bệnh viện Patong, sau đó chuyển sang Bệnh viện Vachira Phuket để phẫu thuật.

Mảnh đạn găm trong má nữ du khách. Ảnh: Amarin TV

Kết quả kiểm tra y tế xác định một đầu đạn cỡ 9 mm găm trong má phải của du khách. Các bác sĩ cho biết dù vết thương nghiêm trọng, bà Li Li vẫn tỉnh táo trong suốt quá trình điều trị.

Qua điều tra tại hiện trường và lấy lời khai, cảnh sát đã tạm giữ nam nhân viên 28 tuổi tên Ha. Người này thừa nhận mình là người gây ra vụ tai nạn.

Theo lời khai, Ha đang đứng kiểm tra khẩu súng cá nhân tại khu vực cách làn bắn khoảng 20 m. Do quên kiểm tra buồng chứa đạn, súng đã phát nổ khi anh đang thao tác. Viên đạn xuyên qua vách ngăn gỗ và một lớp cửa kính trước khi trúng vào mặt du khách đang đứng chụp hình phía bên kia.

Cảnh sát Phuket đã thực hiện các thủ tục pháp lý để truy tố nhân viên này với các cáo buộc vô ý gây thương tích nghiêm trọng, tàng trữ vũ khí và đạn dược trái phép. Sự việc này làm lộ ra lỗ hổng trong việc quản lý vũ khí cá nhân của nhân viên ngay tại nơi phục vụ du khách.

Tại các thủ phủ du lịch như Phuket, trường bắn không đơn thuần là nơi huấn luyện quân sự mà là một điểm tham quan trải nghiệm.

Các cơ sở này thường nằm trong các tổ hợp giải trí lớn, bên cạnh các dịch vụ như đua xe Go-kart, cưỡi voi hay vườn thú. Khách hàng thường là du khách quốc tế muốn thử cảm giác cầm súng thật, một hoạt động vốn bị cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt ở nhiều quốc gia khác. Tại đây, du khách chỉ cần trả phí theo các gói đạn (package) là có thể sử dụng súng dưới sự giám sát 1 kèm 1.

Du khách trải nghiệm bắn súng đạn thật tại trường bắn ở Phuket. Ảnh: Paul Birkett

Trước đó, năm 2024, một vụ việc tai nạn súng đạn cũng xảy ra tại một trường bắn ở huyện Khlong Luang, tỉnh Pathum Thani, phía bắc Bangkok. Nam du khách người Trung Quốc, 43 tuổi, được phát hiện đã tử vong tại hiện trường. Cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân cùng một khẩu súng 9 mm ngay bên cạnh. Kết quả điều tra cho thấy đây là vụ tự tử bằng súng. Những sự cố liên quan đến súng đạn tại các cơ sở giải trí đang khiến cơ quan chức năng Thái Lan thắt chặt hơn quy trình kiểm soát tâm lý và an toàn đối với khách sử dụng dịch vụ này.

Do tính chất là điểm dịch vụ mở, lượng khách ra vào đông đúc và khu vực chờ thường nằm sát các làn bắn, tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy hiểm. Các bức tường ngăn bằng gỗ hoặc kính tại một số cơ sở không đủ khả năng chống đạn nếu có sự cố cướp cò xảy ra từ phía sau hoặc bên hông.

Để đảm bảo an toàn khi tham gia loại hình bắn súng trải nghiệm, du khách được khuyến cáo cần nâng cao ý thức tự bảo vệ qua các quy tắc trọng yếu. Sau khi kết thúc lượt bắn, du khách nên di chuyển về sảnh chờ có vách ngăn bê tông thay vì đứng tại các khu vực chuyển tiếp để chụp ảnh.

Việc tuân thủ tuyệt đối "quy tắc 4 không", bao gồm không chạm súng khi chưa có lệnh; luôn coi súng như đã nạp đạn; giữ khoảng cách an toàn, tránh hiếu kỳ quan sát khi nhân viên tháo lắp vũ khí cá nhân; chỉ nên lựa chọn các cơ sở có giấy phép, hệ thống bia tự động cùng quy trình quản lý nghiêm ngặt.

Mai Phương (Theo Thaiger)