Du khách bị nạn chấn thương chân trên biển Côn Đảo

TP HCMDu khách nam 42 tuổi bị tai nạn trên thuyền ở Côn Đảo chấn thương nặng chân trái, nếu chờ vận chuyển đường biển về đất liền sẽ đối mặt nguy cơ mất chân.

Bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo cấp cứu, bác sĩ ghi nhận chân trái chấn thương có dấu hiệu bị chèn ép khoang, nghi ngờ tổn thương mạch máu, đe dọa khả năng bảo tồn chi. Từ Côn Đảo vào đất liền TP HCM có hai đường vận chuyển là đường hàng không (mất gần một giờ bay chưa tính thời gian làm thủ tục tại sân bay) và đường biển (mất ít nhất 4 giờ). Nếu chuyển bệnh nhân từ Côn Đảo về đất liền, khoảng thời gian này sẽ ảnh hưởng đến khả năng giữ được chân bệnh nhân.

Lúc này, bác sĩ các bệnh viện tuyến cuối tại TP HCM đang luân phiên công tác tại Côn Đảo nên quyết định phẫu thuật ngay tại chỗ cho bệnh nhân. Quá trình mổ, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tổn thương mạch máu nghiêm trọng, xử trí tổn thương. Hậu phẫu, tuần hoàn bàn chân được phục hồi, tình trạng bệnh nhân ổn định.

Ngày 30/12, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết đây là một trong những ca cấp cứu ngoại khoa nặng được can thiệp kịp thời ngay tại Côn Đảo trong những ngày cuối năm. Ca phẫu thuật tại chỗ đã hạn chế nguy cơ cho bệnh nhân khi phải chuyển viện bằng đường biển, góp phần bảo toàn tính mạng và chức năng cơ thể người bệnh.

Cũng trong thời gian này, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo tiếp nhận một du khách bị viêm túi mật cấp do sỏi kẹt cổ kèm thoát vị rốn. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi, bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật.

Theo ông Thượng, chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện lớn tại TP HCM ra Côn Đảo, triển khai từ tháng 9 với mỗi đợt kéo dài một tháng, giúp người dân và du khách tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, an toàn.

Lê Phương