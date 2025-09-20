Du khách bị khỉ cắn cổ ở Bali

IndonesiaCô bé 12 tuổi bị thương nặng khi du lịch Bali vì bị khỉ cắn cổ dù không làm gì khiêu khích hay gây chú ý.

Lorena McDonald, 12 tuổi, đến từ Sydney cùng gia đình nghỉ dưỡng ở Bali. Khi tham quan khu bảo tồn rừng khỉ Ubud, cô bé bị một con khỉ tấn công, gây ra những vết thương nghiêm trọng ở cổ.

Flavia, mẹ cô bé, cho biết gia đình không mang theo bất kỳ thứ gì thu hút khỉ và họ đã "tuân thủ mọi hướng dẫn" nhưng vẫn bị tấn công. Bà kể con khỉ nhảy lên vai chồng mình và chỉ trong vài giây, nó nhảy sang vai Lorena và cắn cô bé.

"Con khỉ bắt đầu kéo áo, túi và lục lọi đồ của con bé. Khi tôi đến gần để đuổi nó đi, chỉ trong năm giây, nó đã cắn vào cổ con bé", bà kể.

Một con khỉ ở Ubud. Ảnh: Sacred Monkey Forest Sanctuary Ubud

Lorena phải tiêm vaccine phòng dại để tránh nguy cơ mắc căn bệnh chết người. Tuy nhiên, khi tìm đến phòng khám có vaccine, gia đình tá hỏa khi nghe giá 60 triệu rupiah (khoảng 3.600 USD). Gia đình Lorena hy vọng bảo hiểm du lịch họ mua trước chuyến đi sẽ hoàn lại một phần chi phí. Sau sự cố, Flavia khuyến cáo du khách cẩn trọng khi đưa trẻ con đến khu tham quan này.

Bali là điểm đến thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm. Lorena không phải là trường hợp đầu tiên bị khỉ đuôi dài Bali tấn công, phần lớn chúng sống ở rừng khỉ Ubud.

Năm 2019, nhiếp ảnh gia Patrizia Accoglienza từ Melbourne cũng bị một con khỉ nhảy lên vai và cắn cổ khi đang tham quan khu bảo tồn. Vết thương gây chảy máu nghiêm trọng và Patrizia thừa nhận cô không biết khỉ có thể nguy hiểm đến mức nào.

Số tiền điều trị tại bệnh viện Patrizia phải trả khoảng 8.000 USD nhưng may mắn có bảo hiểm du lịch chi trả.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh dại gây ra khoảng 59.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu, chủ yếu ở các khu vực có tỷ lệ tiêm phòng thấp. Khi bị khỉ cắn, đặc biệt ở những khu vực như Bali, nơi khỉ hoang dã sinh sống gần con người, nguy cơ nhiễm virus dại là đáng kể nếu con vật mang mầm bệnh. Các triệu chứng ban đầu bao gồm sốt, đau tại vết cắn, sau đó tiến triển thành co giật, lú lẫn và tử vong.

Hoài Anh (Theo Daily Star)