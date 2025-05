Người đàn ông chơi dù lượn ở Trung Quốc đã bị hút lên độ cao gần 9.000 m, sống sót thần kỳ trong điều kiện thiếu oxy, nhiệt độ âm 40 độ C

Lưu Ca (Liu Ge), người chơi dù lượn tại tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, gặp sự cố hôm 24/5 khi bay tại khu vực núi Kỳ Liên. Trong khi bay, chiếc dù của anh bất ngờ bị một luồng khí nóng mạnh cuốn lên cao. Hiện tượng này được gọi là ''hút mây'', một kiểu thời tiết nguy hiểm, từng gây tai nạn chết người cho khách chơi dù lượn.

Hình ảnh trích xuất từ camera gắn trên người cho thấy Lưu bị kéo lên độ cao 28.000 feet (hơn 8.500 m), tương đương độ cao hành trình của máy bay thương mại. Tại độ cao này, nhiệt độ ngoài trời vào khoảng âm 40 độ C, không khí loãng và thiếu oxy nghiêm trọng. Anh Lưu không mang mặt nạ dưỡng khí, khuôn mặt và quần áo đóng đầy băng tuyết, hai tay nắm chặt dây đai để giữ vững trên không. Lưu Ca vẫn tỉnh táo trong suốt sự cố, liên tục liên lạc qua bộ đàm để báo cáo tình trạng.

Du khách bị cuốn lên độ cao máy bay khi chơi dù lượn

"Tôi cảm thấy không thở nổi, tay đông cứng lại vì ở trên trời quá lâu", Lưu kể lại với truyền thông địa phương sau khi hạ cánh an toàn.

Sức khỏe của Lưu hiện ổn định. Anh có giấy phép bay, nhưng bị cáo buộc không nộp kế hoạch bay và không xin phép sử dụng không phận tại địa điểm cất cánh. Các quy định hàng không tại Trung Quốc giới hạn độ cao bay tối đa cho dù lượn là 16.000 feet (hơn 4.800 m). Hiện, cơ quan công an và ngành hàng không dân dụng tỉnh Cam Túc đang tiến hành điều tra. Những trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quần áo anh Lưu đóng băng khi dù lượn bị cuốn lên độ cao gần 9.000 m. Ảnh cắt từ clip

Các chuyên gia cũng cảnh báo về việc người chơi bộ môn này không tuân thủ các quy định an toàn bay, nhất là tại những khu vực có địa hình và thời tiết phức tạp như vùng núi cao.

Anh Ou, một người chơi dù lượn lâu năm, nhận định rất ít người có thể sống sót ở độ cao và nhiệt độ gần 9.000 m. Ông cho rằng Lưu đã may mắn "sống sót một cách thần kỳ" và là "người có tinh thần thép".

Sự việc của Lưu Ca gợi nhớ vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào năm 2007 tại New South Wales, Australia. Vận động viên dù lượn Trung Quốc Hà Trung Bình thiệt mạng do bị sét đánh sau khi bị hút vào một cơn bão. Bạn đồng hành của ông, Ewa Wisnierska, may mắn sống sót sau khi bị kéo lên độ cao 32.000 feet và phải đối mặt với mưa đá lớn trong nhiệt độ âm 40-50 độ C. Trải qua 40 phút trong điều kiện khắc nghiệt, cô bị đông lạnh ở tai và chân, được đưa đến bệnh viện ngay sau tai nạn và hồi phục hoàn toàn.

Bích Phương (Theo Telegraph)