Du khách bị chuột chũi 'trộm' khóa xe, cả làng đào hang tìm giúp

Trung QuốcNam du khách khi đến Tứ Xuyên du lịch vô tình bị chuột chũi tha mất khóa ôtô, người dân cả làng gần đó đã đổ xô đi tìm giúp.

Ngày 3/8 tại trấn Genie, huyện Litang, tỉnh Tứ Xuyên, một nhóm du khách đã dừng chân gần hang chuột chũi để ngắm cảnh. Fang, nữ thành viên trong đoàn lấy hoa quả và đồ ăn vặt từ xe ra để cho thú ăn, túi đựng đồ ăn, điện thoại và chìa khóa xe cũng được đặt bên cạnh.

Trong lúc mọi người mải quan sát, một con chuột chũi đất bất ngờ lao đến, ngoạm chặt chìa khóa và biến mất xuống hang. Nỗ lực dùng gậy thò xuống không thành công, nhóm du khách buộc phải nhờ dân làng giúp đỡ.

Một người đàn ông đã tìm cách lấy chìa khóa từ hang chuột chũi. Ảnh: The Cover

"Nhân lúc tôi lơ là, con chuột chũi đã lấy trộm đồ ăn và tha luôn chìa khóa xe xuống hang ngay trước mắt chúng tôi", Fang nói.

Hàng chục người dân và tình nguyện viên du lịch nhanh chóng tham gia tìm kiếm. Họ dùng đủ cách từ nam châm, dây thép đến các công cụ thô sơ. Trưởng thôn và bí thư chi bộ cũng có mặt. Sau 4 tiếng liên tục đào bới, chiếc chìa khóa được kéo lên bằng một nam châm mạnh.

Người dân trong làng đổ xô đi tìm chìa khóa giúp nhóm khách. Ảnh: The Cover

Đây không phải lần đầu tình huống "dở khóc dở cười" với chuột chũi đất xảy ra ở Litang. Tháng trước, một du khách bị loài này tha mất camera đặt ngay tại cửa hang và đến nay thiết bị này vẫn chưa được tìm thấy.

Giới chức địa phương sau đó khuyến cáo du khách không nên cho chuột chũi đất ăn để tránh nguy cơ bị cắn gây nhiễm trùng.

Câu chuyện chuột chũi "trộm" chìa khóa xe nhanh chóng gây bão mạng xã hội, với nhiều bình luận hài hước. Một người viết: "Có cả chìa khóa xe và camera, mấy con chuột chũi đất này sắp mở kênh vlog du lịch rồi".

Anh Minh (Theo SCMP)