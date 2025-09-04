Du khách bị chỉ trích vì uống đồ cúng trong nghĩa trang Nhật Bản

Một du khách Australia uống đồ cúng trong nghĩa trang ở Nhật Bản và có hành động thiếu chuẩn mực, gây phản ứng trên mạng xã hội.

Jones, du khách Australia đăng video lên mạng xã hội ghi lại cảnh uống một lon nước - vốn là đồ cúng được người Nhật dùng để tưởng nhớ tổ tiên, đặt trên bia mộ ở nghĩa trang Nhật Bản. Trước đó, Jones còn tung đồng xu để quyết định có mở lon nước hay không. Sau khi uống, nam du khách còn ợ hơi ngay trước bia mộ.

Ảnh cắt từ video nam du khách Australia uống lon nước được đặt trên mộ trong một nghĩa trang ở Nhật Bản. Nguồn: Independent

Đoạn video đăng từ tháng trước nhanh chóng vấp phải chỉ trích gay gắt. "Nghĩa trang là nơi linh thiêng ở bất kỳ quốc gia nào. Tôi muốn chính quyền đảm bảo anh ta không bao giờ được đặt chân đến Nhật nữa", một người bình luận.

Ngày 3/9, Đại sứ quán Australia tại Nhật Bản đăng thông báo trên mạng xã hội cảnh báo công dân cần "hành xử phù hợp" khi du lịch dù không trực tiếp nhắc đến vụ việc.

Cơ quan này khẳng định luôn phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Nhật để bảo đảm du khách Australia tuân thủ pháp luật và quy định tại nước sở tại. Jones sau đó đã đăng video xin lỗi trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu du khách nước ngoài tìm kiếm sự nổi tiếng trên mạng bằng hành vi phản cảm tại Nhật Bản. Trước đó một tháng, cảnh sát Nhật bắt giữ công dân Mỹ Ismael Ramsey Khalid, 23 tuổi, biệt danh "Johnny Somali", vì cáo buộc xâm nhập trái phép công trường. Trong video, Khalid đeo khẩu trang, nhiều lần hô "Fukushima" ám chỉ thảm họa hạt nhân, khi bị công nhân yêu cầu rời đi. Trong một đoạn video khác, Khalid còn quấy rối hành khách trên tàu bằng những lời lẽ liên quan tới vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật năm 1945.

Công nhân dựng rào chắn để che tầm nhìn tại một điểm chụp ảnh núi Phú Sĩ, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Năm 2023, YouTuber Fidias với 2,4 triệu người theo dõi từng đăng video cùng bạn bè đi tàu nhưng không trả tiền vé khắp nước Nhật.

Trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Nhật tăng kỷ lục, nhiều người dân bản địa bày tỏ bức xúc trước hành vi thiếu ý thức của một số du khách. Năm ngoái, chính quyền một thị trấn gần núi Phú Sĩ dựng hàng rào lớn tại điểm chụp hình nổi tiếng gần cửa hàng tiện lợi để ngăn tình trạng du khách tràn xuống lòng đường chụp ảnh. Trong khi đó, khu phố cổ Gion ở Kyoto cũng hành động để ngăn chặn du khách chụp ảnh geisha ở những khu vực bị cấm. Từ lâu Nhật Bản đã ban hành các hướng dẫn về ứng xử và cảnh báo du khách quốc tế về các hành vi thiếu văn hóa.

Tại Đảo Jeju, Hàn Quốc, chính quyền mới đây cũng ban hành bản hướng dẫn đa ngôn ngữ nhằm cung cấp thông tin cho khách quốc tế về các quy định và văn hóa địa phương, kèm theo các mức phạt về hành vi hút thuốc ở khu vực cấm, đi bộ sai quy định, xả rác hoặc gây tổn hại môi trường. Mức phạt hành chính lên tới 50.000 won (khoảng 850.000 đồng). Hướng dẫn nhấn mạnh việc vi phạm các hành vi có thể bị phạt tù vì tội nhẹ hoặc phạt tiền hành chính.

Tuấn Anh (Theo SCMP)