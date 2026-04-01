Du khách bị cấm bay vì dùng máy tạo tiếng xì hơi

Hãng hàng không Avianca, Colombia quyết định cấm bay vĩnh viễn với một hành khách sau trò đùa sử dụng thiết bị tạo tiếng động xì hơi kèm mùi hôi trên chuyến bay quốc tế.

Yeferson Cossio, 31 tuổi, nhà sáng tạo nội dung người Colombia với hơn 12,5 triệu lượt theo dõi trên Instagram, bị cáo buộc gây rối trật tự trên chuyến bay số hiệu AV46 của Avianca, hành trình từ Bogotá, Colombia đi Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 11/3.

Theo báo cáo từ phi hành đoàn, khi máy bay đang di chuyển trên Đại Tây Dương, Cossio đã kích hoạt một thiết bị chuyên dụng tạo ra âm thanh xì hơi kèm mùi hôi nồng nặc. Nam hành khách thừa nhận thực hiện hành vi trên để ghi lại phản ứng của các hành khách xung quanh nhằm làm nội dung cho mạng xã hội.

Trong thông cáo phát đi ngày 29/3, đại diện Avianca khẳng định kiên quyết phản đối mọi hành vi gây nguy hại đến an toàn khai thác bay và làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng cũng như đội ngũ phục vụ. Hãng bay cho biết đã quyết định chấm dứt hợp đồng vận chuyển, hủy vé chiều về và cấm bay vĩnh viễn đối với Cossio.

Cossio là nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: New York Post

Hành động của Cossio bị xác định vi phạm quy định về "hành vi ảnh hưởng đến an toàn, sự thoải mái, trật tự và kỷ luật trên tàu bay". Đại diện hãng bay Avianca cho rằng trong môi trường khoang hành khách kín với hệ thống tái tuần hoàn không khí có áp suất, việc phát tán các hóa chất tạo mùi gây rủi ro trực tiếp đến sức khỏe hành khách. Thời điểm xảy ra sự việc, máy bay đang ở giữa đại dương, cách xa các sân bay dự bị nên việc hạ cánh khẩn cấp không khả thi.

Ít nhất một hành khách nữ đã bày tỏ sự bất bình trực tiếp vì cảm thấy bị xúc phạm. Cossio cho biết sẽ sớm đăng tải video để giải thích sự việc, đồng thời cho rằng các cáo buộc từ phía hãng bay là "tin đồn nhảm".

Trước đó, một phụ nữ tên Erin Wright, bị American Airlines cấm cửa do có hành vi quan hệ tình dục trên máy bay. Một trường hợp khác là Kine-Chan, nhà sáng tạo nội dung người Brazil, bị từ chối lên máy bay tại sân bay quốc tế Navegantes do mặc trang phục bikini không phù hợp quy định.

Tháng 5/2024, cựu tiếp viên Amanda King bị Emirates điều tra và xem xét cấm bay sau khi đăng video hậu trường trên một chuyến bay quốc tế. King bị phát hiện đưa bạn trai đi cùng vào khu vực nghỉ ngơi của phi hành đoàn và tự ý sử dụng bếp máy bay để ghi hình vlog. Dù đã nghỉ việc, hành vi xâm phạm khu vực bảo mật và gây xao nhãng tổ bay của King đã buộc hãng phải siết chặt quy định quay phim trên toàn hệ thống để đảm bảo an toàn vận hành.

Bên trong một chuyến bay quốc tế của hãng hàng không Avianca. Ảnh: sanspotter

Theo số liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), các vụ hành khách gây rối đã tăng mạnh trong thập kỷ qua. Năm 2024 ghi nhận trung bình một sự cố trên mỗi 395 chuyến bay, tăng hơn 3,6 lần so với tỷ lệ 1/1.434 vào năm 2016. Các hành vi phổ biến bao gồm không tuân thủ chỉ dẫn của tổ bay, lăng mạ và bạo lực thể chất.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được xác định do không gian cabin chật hẹp gây căng thẳng, sử dụng rượu bia quá mức và hiệu ứng bắt chước từ mạng xã hội khi nhiều người muốn thực hiện các trò đùa gây sốc để thu hút sự chú ý.

Để tăng tính răn đe, các hãng hàng không đang áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc. Lệnh cấm bay áp dụng với hành khách vi phạm bị đưa vào danh sách "No-fly list", bị từ chối phục vụ trên toàn mạng lưới của hãng và các đối tác liên minh.

Xử phạt hành chính và hình sự. Nhiều quốc gia đã triển khai việc ban hành biên bản xử phạt ngay tại hiện trường và công khai danh tính người vi phạm.

Bồi thường thiệt hại toàn bộ chi phí nhiên liệu, phí hạ cánh và các thiệt hại phát sinh nếu hành vi gây rối buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp,

Để lấp đầy các lỗ hổng pháp lý, IATA và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đang kêu gọi các quốc gia phê chuẩn Nghị định thư Montreal 2014, cho phép chính quyền địa phương có quyền tài phán để truy tố hành khách gây rối trên các chuyến bay quốc tế ngay khi máy bay hạ cánh. Việc siết chặt quy định này nhằm bảo vệ an toàn vận hành và môi trường bay văn minh cho hành khách toàn cầu.

Mai Phương (Theo New York Post, AOL)