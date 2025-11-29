Du khách bị cá mập cắn chết

Hai du khách Thụy Sĩ tắm biển ở Australia và bất ngờ bị cá mập tấn công khiến một người chết, người còn bị thương nặng.

Sáng 27/11, Olivia Mulheim, 25 tuổi cùng bạn trai Lucas Schindler 26 tuổi - đều là người Thụy Sĩ - bị cá mập tấn công trong lúc bơi lội ngoài khơi bãi biển Kylies thuộc Vườn quốc gia Crowdy Bay. Hai người chủ đích ra khơi để quay phim cá heo nhưng bất ngờ bị cá mập tấn công.

Schindler bị thương nặng ở chân nhưng vẫn cố gắng đuổi con cá mập và kéo bạn gái vào bờ. Sau đó, người ở bãi biển dùng quần bơi buộc vào chân Schindler cầm máu. Còn bạn gái anh đã chết. Schindler được trực thăng đưa đến Bệnh viện John Hunter cấp cứu, hiện sức khoẻ đã ổn định. Schindler là người đam mê marathon nhưng các bác sĩ lo ngại anh sẽ không thể di chuyển bình thường sau chấn thương này.

"Mọi người đều nói về chuyện đó, thật khủng khiếp", một cư dân địa phương nói. "Con tôi đã cắm trại ở đây tuần trước, bơi lội. Tôi không thể tưởng tượng mọi người đang cảm thấy thế nào", người khác nói.

Một ngày sau thảm kịch, các bãi biển trên Vịnh Crowdy đã được mở cửa trở lại. Các đội cứu hộ sử dụng máy bay không người lái quét bờ biển nhưng không tìm thấy cá mập. Ban quản lý bãi biển nói nhiệt độ tăng cao nên lượng khách dự kiến đổ về đông dịp cuối tuần.

Các chuyên gia tin một con cá mập bò trưởng thành, dài khoảng 3 m đã tấn công Mulheim và Schindler. Chiếc máy quay của họ có lẽ đã ghi lại được khoảnh khắc con cá mập tấn công.

Thanh tra Kirran Mowbray cho biết cá mập tấn công Mulheim trước và Schindler đã làm mọi cách để đưa cả hai vào bờ, đồng thời liên tục hét lên để cầu cứu.

Tiến sĩ Brianna Le Busque, nhà nghiên cứu khoa học môi trường và tâm lý học đến từ Đại học Nam Australia, rất sốc khi nghe về vụ tấn công kép này. Bà lo ngại vụ tấn công sẽ gây ra tâm lý trả thù như phim Jaws.

"Nó có nhiều điểm tương đồng với phim Jaws và nhiều người có ý tưởng phải bắt con cá mập ngay. Có lẽ nó thấy bị đe dọa nên đã tấn công hai người cùng lúc", bà nói.

Rob Harcourt, Giáo sư danh dự về sinh thái biển tại Đại học Macquarie, cho biết việc cá mập tấn công kép là "bất thường" nhưng vẫn có thể xảy ra khi nó đang săn mồi, cố gắng chặn đối thủ.

Cá mập bò là một trong ba loài nguy hiểm nhất với con người, bên cạnh cá mập trắng lớn và cá mập hổ. Chúng đặc biệt hung hãn, có nồng độ testosterone cực cao, sống ở cả nước ngọt lẫn nước mặn nên thường bơi ngược sông hàng trăm km.

Cá mập bò hay tấn công người hơn các loài khác vì thích săn mồi ở vùng nước đục, nông, gần bờ. Ở Australia, hầu hết vụ tấn công chết người tại vùng nước ấm như Queensland, New South Wales đều do cá mập bò gây ra.

