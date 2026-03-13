Du khách bị bắt giữ vì quay video tên lửa tại Dubai

Nam du khách 60 tuổi đối mặt với án tù hai năm sau khi quay lại cảnh hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa trong kỳ nghỉ tại Dubai, UAE.

Theo thông tin từ Detained in Dubai (tổ chức phi chính phủ chuyên hỗ trợ pháp lý cho người nước ngoài tại UAE), một công dân Anh vừa bị cảnh sát Dubai bắt giữ với cáo buộc vi phạm Luật An ninh mạng của quốc gia này.

Nam du khách 60 tuổi đến từ London (hiện chưa được công bố danh tính) bị đưa vào cơ sở tạm giam khi đang đi du lịch tại thành phố Vùng Vịnh. Du khách là một trong số 21 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau bị bắt giữ trong đợt truy quét mới nhất của nhà chức trách địa phương liên quan đến các nội dung chia sẻ về xung đột khu vực.

Bà Radha Stirling, Giám đốc điều hành của Detained in Dubai, cho biết nam du khách đã lập tức xóa đoạn video ngay khi được yêu cầu và khẳng định bản thân "không có ác ý". Tuy nhiên, ông vẫn bị đưa về đồn cảnh sát Bur Dubai để phục vụ điều tra từ ngày 10/3.

Khách sạn Address Creek Harbour ở Dubai đã bị hư hại do một vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Ảnh: AP

Cơ quan chức năng Dubai cáo buộc nam du khách đã sử dụng công cụ công nghệ thông tin để "phát sóng, xuất bản hoặc lưu hành các tin tức giả mạo, tin đồn hoặc tuyên truyền mang tính kích động, có thể gây xáo trộn dư luận hoặc ảnh hưởng an ninh công cộng".

Bà Stirling, người đứng đầu tổ chức hỗ trợ pháp lý này, nhận định: "Trên giấy tờ, các cáo buộc nghe có vẻ mơ hồ, nhưng thực tế rất nghiêm trọng". Những hành vi bị coi là vi phạm đôi khi chỉ đơn giản là chia sẻ hoặc bình luận vào một video đã lan truyền trên mạng.

Theo luật của UAE, không chỉ người đăng tải nội dung gốc mà bất kỳ ai chia sẻ lại, đăng lại hoặc bình luận vào nội dung đó đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Chỉ từ một video, hàng chục người có thể rơi vào vòng lao lý", bà Stirling cảnh báo.

Nếu bị kết tội, du khách này có thể phải đối mặt với mức án lên tới hai năm tù giam, cùng khoản tiền phạt từ 20.000 đến 200.000 AED (130 triệu đến 1,3 tỷ đồng), hoặc cả hai hình phạt, kèm lệnh trục xuất.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại UAE đang ở trạng thái báo động, do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. UAE đã phải kích hoạt các hệ thống phòng thủ để đối phó với những đợt tấn công từ phía Iran với các hành động đáp trả sau các cuộc không kích từ Mỹ và Israel.

Mảnh vỡ từ vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại Creek Harbour, Dubai. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng UAE cho biết đã đánh chặn hơn 1.500 thiết bị bay không người lái (UAV) và gần 300 tên lửa đạn đạo kể từ khi xung đột bùng phát. Một số mảnh vỡ đã rơi xuống khu vực sân bay và làm hư hại một khách sạn lớn tại Dubai, khiến chính quyền địa phương nhạy cảm với thông tin hình ảnh về sự cố an ninh.

Tổ chức Detained in Dubai lưu ý nhiều du khách phương Tây thường lầm tưởng việc quay phim các vụ đánh chặn tên lửa, vốn tràn ngập trên các bản tin thế giới, là hành động vô hại. Tại UAE, hành vi bị coi là đe dọa an ninh quốc gia.

"Người nước ngoài cần hiểu những hành vi trên mạng xã hội được coi là bình thường ở nơi khác, có thể dẫn đến việc bị bắt giữ tại đây", bà Stirling giải thích. Trong một số tình huống, du khách có thể bị đưa đến các cơ sở thẩm vấn chuyên biệt và bị giam giữ trong thời gian dài trước khi sự việc được làm rõ.

Hiện, Bộ Ngoại giao Anh đã nhận được thông tin về vụ việc và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ công dân của mình.

Mai Phương (Theo Independent)