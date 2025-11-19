Du khách bất ngờ gặp băng giá trên đỉnh Tà Xùa

Sơn LaĐỉnh Tà Xùa sáng 19/11 bất ngờ phủ băng khi nhiệt độ giảm xuống khoảng âm 2 độ C, khiến người dân địa phương và du khách bất ngờ, thích thú.

Sáng 19/11, Phang A Chia, sống tại Lào Cai trên đường dẫn nhóm khách 9 người từ đỉnh Tà Xùa xuống, ở độ cao khoảng 2.700 m, thấy không khí lạnh buốt hơn bình thường. Anh cho biết bất ngờ có cảm giác khó thở, khô mũi, nhức đầu và hạ thân nhiệt. Với kinh nghiệm hơn 5 năm dẫn tour Tà Xùa, Chia đoán cảm giác này báo hiệu băng xuất hiện ở đoạn phía dưới.

Đi thêm một đoạn, khu rừng hiện ra phủ trắng băng với nhiệt độ đo được khoảng âm 2 độ C.

"Gió lạnh thấu xương nhưng ai cũng nán lại chụp ảnh với băng đầu mùa, vì cảnh quan như trong phim", anh Chia nói.

Đây là lần đầu tiên băng giá xuất hiện tại Tà Xùa từ đầu tháng 11, trong thời điểm miền Bắc chịu ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường.

Băng phủ trên cây ở độ cao 2.700m trên đỉnh Tà Xùa. Ảnh: Phang A Chia

Nhật Anh, 30 tuổi, du khách từ Đà Nẵng, cho biết cô chọn đi giữa tuần để tránh đông đúc và không có kế hoạch săn băng nhưng lại bất ngờ gặp cảnh băng giá.

"Lớp băng bám trên cành cây dày 3-5 cm, có nơi gần 10 cm. Băng trông giống que kem, rất chắc chắn và chưa có dấu hiệu tan", Nhật Anh cho biết.

Hiện thời tiết ở Tà Xùa vào khoảng 7-9 độ C, nhiệt độ trên núi thấp hơn khoảng 2-4 độ C. Trời nhiều sương mù và đường đèo trơn trượt, nguy hiểm, du khách đến ngắm băng giá cần cẩn trọng trong việc di chuyển. Với điều kiện thời tiết hiện tại, băng có thể tiếp tục xuất hiện vào ngày 20/11.

Miền Bắc đang chịu tác động không khí lạnh mạnh, nhiệt độ giảm sâu. Đỉnh Mẫu Sơn (1.500 m) lạnh nhất với hơn 3 độ C, giảm gần một nửa so với hôm qua. Nhiều điểm cao như Pha Đinh (Điện Biên), Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ) 6-8 độ C. Không khí lạnh kết hợp quang mây khiến nhiều đỉnh núi xuất hiện băng tuyết.

Băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Tà Xùa Băng tuyết bám trên cây ở đỉnh Tà Xùa. Video: Phang A Chia

Đỉnh Tà Xùa cao 2.865 m, nằm trong top những đỉnh núi cao nhất Việt Nam thuộc xã Hang Chú, Sơn La, giáp ranh với xã Trạm Tấu, Lào Cai. Ở độ cao 2.700-2.800 m là khu rừng rêu nguyên sinh với hàng nghìn thân cây phủ rêu xanh tạo khung cảnh huyền ảo. Hành trình chinh phục đỉnh dài 25,2 km cả hai chiều. Du khách có thể chọn leo từ Bắc Yên và xuống theo đường Trạm Tấu.

Tuấn Anh