Du khách bất ngờ gặp băng giá trên đỉnh Fansipan

Sáng 23/11, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan xuống 2 độ C khiến băng giá kết dày, thu hút nhiều du khách trong ngày cuối cùng cáp treo hoạt động trước kỳ bảo dưỡng.

Khoảng 3-4h, băng giá (sương muối) bắt đầu kết tinh khi nhiệt độ không khí chạm ngưỡng băng điểm. Tại khu vực chóp tháp 3.143 m, lớp băng trắng xóa phủ lên các lối đi bằng gỗ, lan can và thảm thực vật. Đến khoảng 7h, khi nắng lên cao, lớp băng bắt đầu tan dần.

Du khách check in ở cột mốc đỉnh Fansipan sáng 23/11. Ảnh: Sun World Fansipan

May mắn chứng kiến khung cảnh này, chị Nhật Hà, du khách Đà Nẵng, cho biết dù trời lạnh buốt, chị vẫn nán lại lâu hơn để chụp ảnh.

"Tôi bất ngờ vì không nghĩ Việt Nam lại có khung cảnh băng giá đẹp như vậy vào tháng 11", chị Hà nói.

Theo đại diện khu du lịch Sun World Fansipan Legend, hiện tượng băng giá xuất hiện đúng vào ngày cuối cùng cáp treo đón khách trước khi tạm dừng để bảo dưỡng định kỳ (từ 24/11 đến 15/12). Do đó, lượng khách đổ về đỉnh núi để "săn" băng và check in tăng cao từ sáng sớm.

Tại trung tâm Sa Pa, nhiệt độ sáng nay dao động 3-7 độ C, trời lạnh khô. Theo dự báo của AccuWeather, trong tháng 12, không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh hơn. Ở các khu vực núi cao trên 1.500 m, nhiệt độ trung bình có thể xuống dưới 10 độ C, khả năng băng giá sẽ tiếp tục xuất hiện trên đỉnh Fansipan trong các đợt rét đậm sắp tới.

Trước đó vào ngày 19/11, đỉnh núi Ngũ Chỉ Sơn, nằm giáp ranh giữa xã Sa Pa (Lào Cai) và xã Bình Lư (Lai Châu) và tỉnh Tà Xùa (Sơn La) cũng xuất hiện băng giá với mật độ dày từ sáng và tiếp tục duy trì đến chiều khi nhiệt độ xuống thấp.

Tuấn Anh