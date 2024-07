Du khách Australia tố bị cưỡng bức tập thể ở Paris

Nữ du khách Australia trình báo bị 5 người tấn công tình dục ở Paris vào rạng sáng 20/7, cách ngày khai mạc thế vận hội Olympic một tuần.

Du khách 25 tuổi khai với cảnh sát đã bị năm người đàn ông địa phương tấn công vào sáng sớm ngày 20/7 sau khi "mất phương hướng và không thể nói được một từ tiếng Pháp". Sau đó, nữ du khách đã vào cửa hàng bán thịt nướng kiểu Lebanon trên đại lộ Clichy gần điểm giải trí đêm Moulin Rouge với trang phục xộc xệch để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, cô không thể cung cấp thông tin chi tiết về sự việc cũng như địa điểm xảy ra sự cố.

Lực lượng chức năng Pháp kiểm tra mã QR và hành lý của người đi bộ, người đi xe đạp tại một trạm kiểm soát có rào chắn gần Bảo tàng Louvre, Paris, hôm 18/7. Ảnh: AFP

Cảnh sát đã đưa cô gái đến bệnh viện gần đó khi được chủ nhà hàng gọi báo. Nữ du khách Australia đến Paris để tham dự lễ hội âm nhạc Fete de Musique và đã mua vé máy bay về nhà vào ngày 21/7.

Văn phòng Công tố Paris cho biết cảnh sát quận 2 đang điều tra cáo buộc bằng các nghiệp vụ khoa học kỹ thuật và thu thập bằng chứng thông qua kiểm tra các camera giám sát quanh đó. Giới chức thành phố đảm bảo "sẽ làm mọi cách để nhanh chóng xác định danh tính những kẻ phạm tội và đưa chúng ra trước công lý".

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày trước khi Thế vận hội 2024 khai mạc ở Paris và trong bối cảnh lượng lớn cảnh sát được điều động xuống đường để bảo vệ an toàn cho người dân. 45.000 sĩ quan cảnh sát từ 43 quốc gia cùng 18.000 binh sĩ quân đội Pháp sẽ xuống đường để tham gia nhiệm vụ an ninh khi hàng trăm nghìn người đổ về thành phố theo dõi Thế vận hội.

Du khách đứng bên ngoài hàng rào để ngắm tháp Eiffel dịp diễn ra Thế vận hội 2024. Ảnh: Nguyễn Anh Lukas

Các đơn vị trên không cũng tham gia hoạt động với các máy bay chiến đấu, máy bay không người lái để giám sát và kiểm soát tình hình từ trên cao. Từ tuần trước, lực lượng bảo vệ có vũ trang đã có mặt quanh sông Seine, tạo vành đai an toàn và thiết lập nhiều chốt an ninh. Một hàng rào sắt được dựng lên quanh khu vực diễn ra lễ khai mạc. Du khách phải đăng ký để lấy mã QR mới có thể đi qua. Những người đăng ký xin mã QR đều được kiểm tra lý lịch nhằm đảm bảo an toàn.

Anh Minh (Theo SkyNews)