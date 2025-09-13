Du khách Anh bất đắc dĩ nổi tiếng khi đến Nepal giữa lúc biểu tình

Du khách Anh tên Harry bất ngờ nổi tiếng toàn cầu sau khi tình cờ ghi lại cảnh biểu tình hỗn loạn ở Kathmandu trong ngày đầu đặt chân đến Nepal.

Harry, YouTuber người Anh sở hữu kênh We Hate The Cold, bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi ghi lại những cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố thủ đô Kathmandu khi biểu tình bùng phát ngày 8/9.

Video thu hút hơn 14 triệu lượt xem chỉ sau hai ngày đăng tải. Trong video là cảnh đập phá các phương tiện, khói lửa bốc lên từ các tòa nhà và nam du khách hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Harry đang trong hành trình phượt xe máy từ Thái Lan đến Anh và Nepal là đất nước thứ 7 trong hành trình. Anh "không thể tin" trước những gì xảy ra trước mắt.

Harry vừa quay video vừa hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra ở Kathmandu ngày 10/9. Ảnh: We Hate The Cold

Video quay ở Nepal khiến Harry nổi tiếng toàn cầu. Cộng đồng mạng gọi anh là "phóng viên chiến trường bất đắc dĩ". Ngày thứ hai ở Kathmandu, khi ghé vào một quán cà phê địa phương, Harry bất ngờ khi ai cũng biết đến mình và muốn chụp ảnh chung. Lúc này nam du khách mới biết video được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Nam du khách Anh cho biết anh không cố tình đăng tải nội dung bất ổn chính trị để thu hút người xem. Đến mỗi điểm, anh thường quay lại video hành trình.

"Tôi chỉ tình cờ có mặt với máy quay", Harry nói và cho biết thêm lệnh giới nghiêm ở Nepal khiến anh mắc kẹt giữa tâm khủng hoảng.

Theo kế hoạch, sau khi rời Nepal anh sẽ tiếp tục chuyến đi xe máy từ Thái Lan để trở về Anh. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể tiến hành khi lệnh giới nghiêm được gỡ bỏ và xe được vận chuyển, dự kiến sẽ mất thêm vài ngày.

5 tháng trước, Pakistan đóng cửa biên giới cũng khiến Harry mắc kẹt. Sau nhiều lần nỗ lực tìm cách qua biên giới bất thành, anh chọn giải pháp gửi xe.

Tại Kathmandu, Harry phải tìm khách sạn mà không có dữ liệu mạng hay SIM, phải di chuyển qua đám đông hỗn loạn. May mắn, anh được người dân hướng dẫn, kết nối hotspot và dẫn đi qua các khu vực biểu tình.

"Tôi đang an toàn ở khách sạn và chờ ngày rời khỏi Kathmandu", Harry nói.

Du khách Anh tình cờ chứng kiến cảnh bạo loạn ở Nepal Video Harry ghi lại những cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố thủ đô Kathmandu khi biểu tình bùng phát ở Nepal ngày 10/9. Nguồn: We Hate The Cold

Mai Phương (Theo We Hate The Cold, Hindustan Times)