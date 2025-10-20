Du khách ấn tượng không khí cộng đồng của Hà Nội về đêm

Khách du lịch Mỹ, Nga, Ấn Độ... cho rằng Hà Nội có nét đặc trưng bởi những sinh hoạt cộng đồng, tạo điều kiện để du khách hòa nhập.

Đèn vàng phủ lên mái phố, cờ đỏ giăng dọc con đường, tiếng bước chân lẫn trong âm thanh của đêm... là những điểm chạm của đêm Hà Nội với nhiều du khách. Với họ, đêm không chỉ là thời gian để nghỉ ngơi mà còn là khoảnh khắc để hiểu thành phố và bắt đầu mở lòng.

Hai du khách Mỹ James và Stacey đánh giá Hà Nội về đêm là thời điểm của các hoạt động cộng đồng. Ảnh: Hải Long

Hai người bạn James và Stacey (Mỹ) đã tham quan Hà Nội được 3 ngày. Họ nhớ về bữa phở đêm và ổ bánh mì trên tay khi dạo qua những khu phố trung tâm. "Tôi cảm thấy mình thuộc về nơi này khi ra đường vào ban đêm, với những người Việt thân thiện", James nói.

Họ so sánh Hà Nội với London, nơi đêm thường là bar, tiệc tùng và hiếm khi thấy trẻ em ngoài đường. "Hà Nội về đêm là thời khắc của cộng đồng, của gia đình, bạn bè, và khách du lịch như chúng tôi nhập cuộc", Stacey nhận xét.

Du khách Mỹ khiêu vũ cùng người dân ở khu vực Hồ Gươm James và Stacey tươi cười khi khiêu vũ cùng dòng người ở Hồ Gươm. Video: Hải Long

Có chung cảm nhận về sự an toàn và không khí "đáng sống", hai du khách Đức Thomas Hentsch, 63 tuổi, và Sylvia, 61 tuổi, đã ra phố ngay trong đêm đầu tiên dù vừa đến Hà Nội lúc 17h trong hành trình 15 ngày khám phá miền Bắc.

Họ gọi bầu không khí Hà Nội là đáng sống vì sự đông đúc nhưng không hỗn loạn, và cảm thấy an toàn khi đi bộ chậm rãi chọn quán ăn muộn. "Chúng tôi thích cảm giác thư thả dạo quanh hồ giữa một thành phố không ngủ", Sylvia nói. Với lịch trình qua Hà Giang, Hạ Long, Ninh Bình và quay lại Hà Nội, cặp đôi chọn dạo quanh phố cổ về đêm để cảm nhận thành phố: "Nếu một nơi khiến bạn muốn đi chậm lại lúc muộn nhất, thì nơi đó đã 'chạm' đến bạn".

Kirill Razanov và Arina Airikh, đều 22 tuổi, đến từ Nga, cũng ấn tượng với không khí sôi động về đêm của Hà Nội. Dù đã sống ở Nha Trang 4 tháng, Razanov kể lại đêm đầu tiên ở Hà Nội, họ đi bộ hơn ba giờ quanh hồ Hoàn Kiếm và dừng lại tại một quán cà phê trứng.

"Ở Nga, nửa đêm là lúc đường phố vắng và cửa hàng đóng cửa. Còn ở đây, phố vẫn sáng, đông người và nhiều tiệm mở cửa. Mắt chúng tôi không lúc nào rời cảnh vật", Arina chia sẻ. Cặp đôi xếp Hà Nội ở vị trí thứ hai trong những nơi họ yêu thích tại Việt Nam (sau Nha Trang), nhờ vào nhịp sống đêm và sự phong phú của các cửa hiệu. "Thành phố lúc nửa đêm giống bản giao hưởng ánh sáng với hương vị cà phê và âm thanh sống động", Razanov nói.

Kirill Razanov và Arina Airikh thể hiện tình cảm với nhau khi cùng dạo bước ngắm Hà Nội về đêm. Ảnh: Hải Long

Không chỉ là nhịp sống, cảnh quan phố cổ cũng giữ chân du khách. Nikhil Govind (Ấn Độ), 22 tuổi, thốt lên: "Đây là khung cảnh lúc 0h sao?", anh nói với biểu cảm ngạc nhiên khi thấy phố phường rực sáng ánh đèn vàng.

"Đi đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng treo hai bên đường, một mảng màu thị giác thật khó quên", Nikhil nói. Chọn Hà Nội thay vì Bangkok cho chuyến đi 5 ngày, Nikhil chia sẻ anh muốn khám phá điều mới mẻ để kể lại với bạn bè. "Các bạn tôi chọn đi Thái Lan, nhưng tôi muốn đi Việt Nam. Tôi ưa thích tự tìm hiểu văn hóa, con người, và tản bộ trên từng ngõ, phố lung linh ngay cả vào ban đêm", anh nói.

Hải Long