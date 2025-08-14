Du khách ám ảnh hơn 40 năm vì thấy bạn bị cá mập cắn chết

Sau hơn 40 năm, Tamara vẫn ám ảnh với khoảnh khắc người bạn bị con cá mập tấn công trong chuyến ra khơi định mệnh.

Hôm 22/7, Tamara Ennis, 65 tuổi, đã kể lại ký ức kinh hoàng khi nhìn bạn bị cá mập tấn công trên kênh truyền hình Mỹ A&E. Vào tháng 8/1981, Tamara khi đó 21 tuổi, làm phục vụ ở bãi biển Ormond, Florida.

Cô cùng hai người bạn Christy Wapniarski, Randy Cohen lên chiếc catamaran - dạng thuyền hai thân - của ông Daniel Perrin ra biển. Sau khi đi thuyền được khoảng 1,6 km từ bờ, những đám mây đen bất ngờ kéo đến và một cơn bão khiến con thuyền bị lật úp. Họ vội vàng trèo lên một phần thân thuyền vì đây là vùng nước nổi tiếng nhiều cá mập.

Họ không mang theo thức ăn hay nước uống, bám trên con thuyền suốt 6 giờ. Khi bình minh ló dạng, Tamara nói sẽ bắt đầu bơi trước khi Mặt Trời mọc hoàn toàn vì điều đó có thể khiến họ mất phương hướng.

"Tôi nghĩ mình sẽ chết nhưng phải cố thôi", bà kể, cho biết Christy là người bơi kém nhất trong nhóm. Sau đó, cả bốn cùng nhảy xuống nước và không biết điều tồi tệ sắp xảy đến.

Tamara trên sóng truyền hình hồi tháng 7. Ảnh: A&E

Một giờ sau khi bơi, Tamara nghe thấy tiếng Christy kêu cứu và nghĩ bạn mình bị đuối nước. Tuy nhiên, khi nhìn lại, bà nhận ra một con cá mập đang bơi quanh Christy. Bà kể Christy đã vẫy vùng rồi bất ngờ bật lên xong chìm nghỉm dưới nước, y hệt cảnh tượng trong phim Jaws – bộ phim cá mập ăn thịt nổi tiếng.

Lần cuối nhìn thấy Christy, cô úp mặt xuống nước, da tái nhợt, trắng bệch như mất hết máu. Biết không thể giúp gì, Tamara tiếp tục bơi. Ngay sau đó, bà chạm vào một con cá mập xám dưới nước. Nhớ cảnh bạn bị tấn công, bà tự nhủ không thể bỏ mạng nơi này và tiếp tục bơi để thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Sau 5 giờ bơi, Tamara mất dấu Randy và Daniel. Bà gặp ảo giác, cảm thấy kiệt sức còn da như bị thiêu vì nắng. May mắn, sau 7 giờ, bà đã đến gần bờ và được một nhân viên cứu hộ kéo lên.

"Tôi chỉ nhớ mình đã nghĩ về gia đình, tương lai để cố tồn tại trong giờ phút ấy", bà nói.

Một con cá mập trắng lớn. Ảnh: NatGeo

Cả Randy lẫn Daniel đều sống sót nhưng thi thể của Christy - người năm đó mới 19 tuổi - không bao giờ được tìm thấy. Sau tai nạn, Tamara bắt đầu làm việc trên các con tàu ở Bahamas để đối mặt với nỗi đau tinh thần của mình. Cho đến bây giờ, bà vẫn không dám bơi ở những "vùng nước tối" (vùng nước sâu, không nhìn rõ bên dưới) vì ám ảnh.

Biển Ormond nằm trong Volusia County, Florida, nơi được gọi là "thủ phủ cá mập của thế giới". Theo International Shark Attack File, khu vực này ghi nhận 351 vụ cá mập tấn công người dù không bị khiêu khích từ năm 1882, cao nhất bang. Các vụ tấn công thường xảy ra ở bãi biển đông đúc như Ormond và New Smyrna.

Hoài Anh (Theo Daily Star)